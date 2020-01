'Prizemljili smo sve Kiowe, a tijelo pilota izvukli su ribari'

Vojni helikopter Kiowa OH-58 D pao je u more u ponedjeljak kod Šibenika, između Zlarina i Zablaća, potvrdili su nam vatrogasci, a nešto kasnije i MORH. Ministarstvo obrane sazvalo je izvanrednu presicu u 14.30 sati u Zemuniku.

- Izražavam sućut obiteljima poginulog. Iz sada nepoznatih razloga došlo je do pada helikoptera Kiowa Warrior sa dva člana posade. Jedan pilot je pronađen i nažalost preminuo. U tijeku je intenzivna potraga za drugim pilotom. Sukladno pravilu o zrakoplovnim nesrećama, formirao sam povjerenstvo u cilju da se utvrde sve okolnosti. Upoznao sam predsjednicu RH i premijera s događajima. Nakon konferencije posjetit ćemo obitelji. Naše misli su uz obitelji naših pilota i pružit ćemo im punu potporu u ovim teškim trenucima - rekao je ministar Damir Krstičević.

- Nakon dojave, zapovjeđena je obustava leta svih Kiowa dok se ne ustvrdi razlog pada - rekao je načelnik Glavnog stožera Mirko Šundov.

Riječ je preuzeo i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Michael Križanec.

- Sućut obitelji poginulog u nadi da za drugog još ima nade. Helikopter je iz nepoznatih razloga udario u vodu. Drugi helikopter je ostao na mjestu. Ribari su izvukli jedno tijelo na obalu, napravljena je reanimacija. Nisu uspjeli, moj kolega je preminuo. Stariji kolega je imao preko 2500 sati naleta, a mlađi 1500, rekao je Križanec.

- Prema trenutačnim informacijama koje imamo od drugog helikoptera, došlo je do naglog udara u more. Nismo imali nikakve predznake, pozive. Dok se ne izvuče helikopter iz mora i dok ne izvučemo sve detalje, ne možemo ništa zaključiti. Zadaća se izvršavala onako kako je bila planirana. Predmetna ruta bila je iz Zemunika preko Vodica do Lore, to je bila destinacija, rekao je Križanec i zaključio da se treba utvrditi nalazi li se drugo tijelo u olupini koja je potonula na 30 metara dubine ili će se potraga širiti.

- Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska duboko su potreseni zbog nemilog događaja i izražavaju sućut obitelji preminulog pripadnika HRZ-a Jedan pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, član posade helikoptera Kiowa Warrior poginuo je u padu helikoptera Kiowa Warrior u more u Zlarinskom kanalu ispred mjesta Zablaće. U helikopteru Kiowa Warrior bila su dva člana posade. Za drugim članom posade pokrenuta je intenzivna akcija traganja i spašavanja u koju su uključeni helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Obalna straža Hrvatske ratne mornarice kao i operativne službe Ministarstva unutarnjih poslova te spasilački brod iz sastava Lučke kapetanije Šibenik - stoji u priopćenju MORH-a.

- Ministarstvo obrane, Hrvatska vojska i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo duboko su potreseni zbog nemilog događaja i izražavaju sućut obitelji preminulog pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva - javljaju iz MORH-a.