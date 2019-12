Platit će im dane u štrajku, ali nastava mora početi u utorak!

Sindikati i Vlada danas od 14.30 sati nastavljaju pregovore u devetom tjednu štrajka i 16. danu u kojem nema nastave.

Kako neslužbeno doznajemo iz izvora bliskih pregovaračima, Vlada će prosvjetarima dati povećanje koeficijenta i to u tri rate 3+2+1, s tim da će posljednja rata povećanja koeficijenata biti tek u 2021. godini. Uz to će im se platiti dani u štrajku, ali i ukinut će se anonimne prijave nastavnika. Sve to uz uvjet da škola počinje u utorak.

Tajnice i računovotkinje loše prošle

No nenastavnom osoblju se koeficijenti neće mijenjati, već će povećanje dobiti kroz dodatke. Problem je u tome što dodaci znače manje povećanje nego koeficijenti za nastavnike, pri čemu su posebno loše prošli računovotkinje i tajnice.

One imaju manje koeficijente od kolegica i koega koji isti posao obavljaju u, primjerice, ministarstvima. Kako saznajemo nitko nije zadovoljan, a tek treba vidjeti hoće li biti izjašnjavanja u školama.

Iz sindikata ne žele ništa komentirati, no izjava Vilima Ribića o tome da neće biti izjašnjavanja, saznajemo, nije mišljenje svih uključenih u pregovore. Podsjetimo, Vilim Ribić, čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, rekao je kako ovaj put Vladina ponuda neće ići na referendum te da će o njoj odlučivati sindikati.

- Ovo je loše, kako ćemo našim nenastavnim kolegama koji su s nama od prvog dana gledati u oči. Na ovo ne smijemo pristati, za ovo se nismo borili. A ovo da ide 3+2+1 to mi je sve labavo. Vidimo da ima novaca, ali očito iz prkosa nisu htjeli pristati na naše zahtjeve. Apsolutno sam da se svima poveća, a ne samo nastavnicima - oštra je bila profesorica i administratorica Facebook grupe 45minuta Tamara Šoić.

Nenastavno osoblje, čistačice, kuharice i domari, dobit će povećanje plaće od oko 6 posto, ali kroz dodatke.

Dodaci se potpisuju aneksom na Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, za koji se također očekuje potpisivanje (i u kojem će biti dogovoreno podizanje osnovice), a povećaje koeficijenata potpisat će se posebnim sporazumom.

U nedjelju su sindikati i Vlada, čini se, odradili ključnu rundu pregovora. Snimili smo čelnike sindikata iza ugla Vlade, gdje su si podijelili ‘give me five’ čestitke, što može značiti da su jako zadovoljni s jučer odrađenim sastankom.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska