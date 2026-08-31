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DRAMATIČNO JUTRO

Detalji požara u Karlovcu: Gori tvornica boja! 'Smrdi po kemiji'

Piše Bogdan Blotnej,
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Detalji požara u Karlovcu: Gori tvornica boja! 'Smrdi po kemiji'
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Foto: snimio čitatelj 24sata
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Hitne službe poziv o požaru dobile su u ponedjeljak u 4.41 sat. Vatra je gutala pogon tvrtke Nova Chem te se proširila na skladište tvrtke Gavranović. Na intervenciji je 50 vatrogasaca

Najmanje 50 vatrogasaca s 23 vozila i dalje gase objekt tvrtke Nova Chem na području Male Švarče u Karlovcu, koji se proširio i na skladište trgovine Gavranović. Kako doznajemo, hitne službe dobile su poziv o katastrofi u 4.41 sat. Na intervenciji su vatrogasci i policija te se uključio i Državni inspektorat.

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Požar u Karlovcu VIDEO
Požar u Karlovcu | Video: Čitatelj 24sata

Zbog velike količine dima, nastale gorenjem te tvornice boja i lakova iz Grada Karlovca su odmah poslali upozorenje svima u okolici da zatvore prozore i ne izlaze iz kuća zbog potencijalne opasnosti za dišne organe.

Građani su se odmah počeli žaliti kako "smrdi po kemiji".

- Građane molimo da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati - napisali su iz Grada Karlovca.

Zapovjednik JVP Karlovac, Miroslav Rade, ispričao je za 24sata koliko je situacija ozbiljna. 

- Zahvaćena je zgrada u kojoj su skladište i proizvodnja tvrtke Nova Chem, koja se bavi bojama i lakovima. Proširio se na polovicu zgrade, ostatak smo uspjeli spasiti i zaustaviti ga. Dim je bio velik na dijelu gdje je bila kemijska proizvodnja i odmah smo izdali upozorenje za građane. Sad je nasreću manji. No požar se proširio bio i na skladište tvrtke Gavranović gdje gori mješovita roba. Cijelo jutro ćemo biti ondje - rekao je Rade.

VIDEO Prve snimke velikog požara u Karlovcu! Gore tri zgrade: 'Građani, zatvorite prozore!'
Prve snimke velikog požara u Karlovcu! Gore tri zgrade: 'Građani, zatvorite prozore!'

Istraga o uzorcima neće moći početi dok god situacija ne bude pod kontrolom i istražitelji budu uopće mogli ući na opožareni prostor.

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