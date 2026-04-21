Velemajstor Alojzije Janković je devet godina bio glavni tajnik Šahovskog saveza u kojeg je doveo i ministra Tomislava Ćorića, novo vodstvo ga prijavilo, a on odgovara: 'Kleveću me i to ću sve dokazati na sudu...'
Detalji šahovske afere: Ispario vrijedni Titov šah, plaćao sam sebe i svoju tvrtku iz Saveza...
Što se kaznene prijave tiče, to je očiti pokušaj sadašnjeg rukovodstva Saveza Branimira Jukića i Ivice Brkića da skrenu pozornost sa svojih dugogodišnjih aktivnosti u Hrvatskom šahovskom savezu. Ja sam pred sudom pokrenuo radni spor u kojem ću dokazati da su to sve neistine kojima me se kleveta, napisao je na društvenim mrežama šahovski velemajstor Alojzije Janković kao odgovor da je protiv njega podnesena kaznena prijava za zlouporabu položaja.
