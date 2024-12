Preminulu ženu (26) pronašli su u toaletu tvrtke: 'Potresen sam'

Tvrtka Orada Adriatic, koja se nalazi u industrijskoj zoni na Kukuljanovu, nadomak Rijeke, obavijena je u crno nakon smrti djelatnice (26) iz BiH koja je preminula na radnome mjestu zbog, pretpostavlja se, trovanja plinom.

Policija je dobila dojavu u ponedjeljak oko 11.45 sati, nakon čega su sve nadležne službe žurno stigle na mjesto događaja, uključujući vatrogasce, koji su ustanovili iznimno visoke koncentracije sumporova vodika (90 ppm) i amonijaka (220 ppm). Odmah su evakuirani zaposlenici.

Bakar: O?evid u trvrtki Orada u kojoj je preminula mlada žena | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ukupno 11 vatrogasaca u kemijskim odijelima za zaštitu cijelu noć i jutro ostalo je na terenu ispitujući ispravnost zraka u tvrtki, ne bi li se stekli uvjeti za obavljanje očevida.

Zbog sumnje u trovanje navedenim plinovima, u KBC Rijeka primili su 15 djelatnika te tvrtke. Nasreću, nitko od njih nije imao teže simptome.

- Kao što je uobičajeno u takvim situacijama, više osoba s vrlo blagim tegobama ili bez njih preventivno je pregledano te je u konačnici pušteno kući - rekao je Mate Lerga, voditelj Hitne, te istaknuo kako u slučaju izloženosti sumporovodiku simptomi mogu biti od vrlo blagih, poput nadraženosti očiju ili dišnih putova, do vrlo teških, kao što je edem pluća i teška životna ugroženost.

Poznato je da simptomi trovanja amonijakom mogu uključivati kašalj, bol u grudima, kratak dah i iritaciju očiju. U teškim slučajevima trovanje amonijakom može dovesti do respiratorne insuficijencije (slabljenja), kome, pa čak i smrti.

Neslužbeno doznajemo da su preminulu ženu našli u toaletu tvrtke te da je na očevid pozvan i projektant relativno novog objekta, no i da su svi potrebni certifikati relativno novog objekta uredni.

Iz DORH-a je potvrđeno kako je tijelo djevojke prevezeno na obdukciju, kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.

Zbog strašne tragedije Grad Bakar, na čijem se području nalazi navedena tvornica ribe, proglasio je dan žalosti u petak, 13. prosinca.

- Jako sam potresen smrću mlade djevojke, to više što i ja imam djecu koja su gotovo njeno godište i duboko suosjećam s njenom obitelji. Ne znam kako je točno došlo do trovanja, no apeliram da se poduzme sve kako se ovakva tragedija ne bi nikad ponovila. Preminula djevojka prije nekoliko godina došla je ovamo iz BiH raditi, poput mnogih ljudi iz drugih država i krajeva, koji su ovdje dobrodošli i koje doživljavamo kao sugrađane - kazao je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić.