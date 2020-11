Detalji uhićenja u Mostaru: Ubojica je nosio hrvatski dres, a policija je stalno urlala "Lezi!"

Obojici se sudilo za napad na Bošnjake na Bajram 10. veljače 1997. godine u Mostaru, kada je ubijen Refik Sulejmanović, 11 ljudi je teško ranjeno, a 12 lakše. Ranili su i bivšeg mostarskog muftiju

<p>Josip Cvitanović zvani Cviki, koji je kasno sinoć uhićen u Mostaru i osumnjičen da za hladnokrvnu likvidaciju bivšeg zapovjednika HVO-a Marka Radića Make, nije nepoznat pravosuđu u BiH.</p><p>Cvitanović je u nedjelju oko 19 sati upucao Radića, a potom pobjegao s mjesta zločina u crvenoj Škodi. Policajci su ga pronašli nešto prije 22 sata kako u istom autu kruži oko mostarske tržnice. Snimka portala Hercegovina info prikazuje kako je četvero policajaca okružilo auto u kojem je sjedio Cvitanović, a kojeg nisu dugo nagovarali da izađe van.</p><p>Cvitanović mirno izlazi iz auta, na sebi ima dres hrvatske reprezentacije, a čim je izašao, policija je počela vikati "Lezi, lezi!", a nastavili su to vikati čak i nakon što je Cvitanović potrbuške legao na pod. Svaki put kad bi podignuo glavu, policija je opet vikala "Lezi!", a nije poznato je li u tom trenutku Cvitanović bio naoružan.</p><p>U jednom trenutku se vidi kako ga jedan od policajaca udara nogom u rebra, na što Cvitanović negoduje, a nakon što je svladan na mjesto uhićenja dolazi veći broj policajaca i odvode Cvitanovića u maricu.</p><p>Cvitanović je već ranijih godina imao posla s policijom. On je 2004. ubio svog punca Davora Knezovića ispalivši u njega šest hitaca iz pištolja. U punčevu stanu se tada nalazila i njegova supruga Blagica i njezina sestra. Nakon što je ubio Knezovića, Cvitanović se okrenuo prema njima i repetirao pištolj želeci i njih ubiti, no pištolj je zatajio.</p><p>Osuđen je za ubojstvo i dva pokušaja ubojstva. Presudom županijskog suda u Mostaru, 2004. godine, osuđen je tada na osam godina zatvora za ubojstvo i dva pokušaja ubojstva.</p><p>Tri mjeseca prije završetka kazne pomilovao ga je tadašnji predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, nekadašnji general HVO-a, umanjivši mu kaznu za tri mjeseca, koliko mu je u tom trenutku ostalo do kraja izdržavanja zatvorske kazne.</p><p>Krvavi obračun u Mostaru najvjerojatnije je rezultat brojnih svađa i razmirica koje su Radić i Cvitanović međusobno imali desetljećima, piše Radio Sarajevo.</p><p>Bili su ratni suborci, a ubijeni Radić, bivši zapovjednik Policijske uprave Mostar i zapovjednik HVO-a bio je zapovjednik Cvitanoviću, inače iz Višića kod Čapljine. Policija i mediji u BiH su obojicu godinama dovodili u vezu s raznim mutnim poslovima, što mediji u BiH i smatraju kao mogući razlog krvoprolića u Mostaru u nedjelju navečer.</p><p>Cvitanović i Radić su bili optuženi za napad na Bošnjake na Bajram 10. veljače 1997. godine.</p><p>Njima dvojici zajedno se sudilo od proljeća 2006. godine za incident koji je u Mostaru poznat kao "Krvavi Bajram" ili zločin u Liska parku. Taj slučaj nikada nije dobio sudski epilog. Radić, Cvitanović i ostali teretili su se optužnicom Kantonalnog tužilaštva Mostar da su odgovorni za oružani incident koji se dogodio na Bajram 10. februara 1997. godine oko 14 sati kod mezarja i groblja u mostarskom Liska parku.</p><p>U tom incidentu prije 23 godine ubijen je Refik Sulejmanović, 11 ljudi je teško ranjeno, a 12 lakše. Među ranjenima je bio i bivši mostarski muftija Seid ef. Smajkić.</p><p>Prema navodima optužnice koju je zastupao kantonalni tužitelj, a kasnije sudac Suda BiH, Sead Ðikić, oni su se teretili da su u to vrijeme 1997. godine, a prema isplaniranoj akciji, naoružani pištoljima i palicama, zajedno napali grupu od više stotina Bošnjaka koji su se kretali ulicom Kneza Mihajla Humskog, u blizini Liska parka, prema zapadnom dijelu grada.</p><p>Tužilaštvo je tvrdilo tada da imaju krunskog svjedoka, koji je trebao potvrditi tko je naredio da se puca u civile, piše Radio Sarajevo, te dodaju da je taj svjedok trebao biti upravo Cvitanović.</p><p>U vrijeme početka suđenja Cvitanović je bio na odsluženju kazne radi ubojstva punca i kada je doveden iz zeničkog zatvora u sudnicu, iznenada je pao u nesvijest, pa postupak beskrajno odgađan, a Cvitanović se onesvijestio na još jednom ročištu, što je naravno potaklo sumnje u glumatanje. Proces do danas nije završen, jer se mijenjao sudac, pa vijeće itd...</p>