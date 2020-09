Autom su probili ogradu obiteljskog dvori\u0161ta te strgali i trampolin. Sre\u0107om, djeca se tada nisu igrala vani na dvori\u0161tu.

<p>U prometnoj nesreći do koje je došlo oko 7.10 na ulazu u Gornji Draganec iz smjera Čazme, BMW probnih splitskih registracija u kojem je bilo pet ljudi, sletio je s ceste u ogradu kuće na suprotnoj strani ceste.</p><p>Na mjesto nesreće stigla su tri vozila Hitne pomoći i petero ljudi iz automobila su prevezli u bjelovarsku bolnicu. Svi putnici su mlađe životne dobi, od 20 do 24 godine, a četvero ih je teže ozlijeđeno. Navodno se radi o lomovima ruku i nogu, ali kako neslužbeno doznajemo, nitko od njih nije životno ugrožen.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Autom su probili ogradu obiteljskog dvorišta te strgali i trampolin. Srećom, djeca se tada nisu igrala vani na dvorištu.</p><p>- Odmah sam izašao van, mislio je da je barem dvoje poginulo jer su svi bili u nesvijesti. Vozača i suvozača su vatrogasci vadili iz auta jer su ostali prikliješteni u autu - kazao je vlasnik kuće u čijoj ogradi je završio BMW splitskih oznaka.</p><p>Kako doznajemo, mladi koji su se vozili u autu, išli su sa 18. proslave prijateljevog rođendana iz Čazme. Još se ne zna jesu li bili pod utjecajem alkohola.</p><p>- Čula sam jedno jako čudan zvuk prije udarca i kroz prozor sobe dnevnog boravka sam vidjela kako je auto završio u ogradi. Automatski sam uzela mobitel i zvala 112. Dok sam shvatila gdje je bio tko... Jedna djevojka je bila kraj dječjeg trampolina, dvoje je ostalo prikliješteno u autu, jedan na suprotnoj strani grabe, a petog sam vidjela na kamenjaru kod ljuljačke. Vozač i suvozač ostali su prikliješteni - ispričala je vidno potresena svjedokinja nesreće. </p><h2>Husinec: Neki vozači misle da će ih njihovi dobri automobili zaštititi</h2><p>- Vrlo je indikativno da se velik dio teških prometnih nesreća događa upravo s vozilima marki BMW, Mercedes ili Audi što su vozila premium klase visoke kvalitete i visoke razine sigurnosti. To nam govori da nije problem u voznom parku nego u obijesti dijela vozačke populacije, ljudima koji ne poštuju prometna pravila te se ne boje kazni koje su izuzetno velike. Oni smatraju da će ih njihovi dobri i skupi odvjetnici štititi od zakona, što je djelomično i točno, te da će ih njihovi dobri i sigurni automobili zaštititi od povreda - izjavio je <strong>Goran Husinec</strong>, stalni sudski vještak za cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila.<br/> <br/> Takvi vozači jednostavno iz dana u dan pomiču granice obijesti te se na kraju dovedu u takvu situaciju da im više ne pomažu dobri odvjetnici i dobri automobili već smrtno stradaju ili ostaju teški invalidi za cijeli život. Jednostavno, ako se pretjera, zbog zakona fizike nema tog auta na svijetu koji će spasiti nepromišljenog vozača.<br/> <br/> Vozači, pogotovo oni mladi, su u Hrvatskoj naviknuti od ranije da se prekršaji rješavaju na razne načine i da se kazne izbjegavaju raznim protekcijama i zastarama, međutim došlo je novo doba, doba digitalizacije i tehnike, policija prekršaje snima i snimke se teško mogu izbrisati pa na kraju je vrlo teško pobjeći čvrstoj ruci zakona koliko god ljudi vjerovali u suprotno - zaključuje Husinec.</p>