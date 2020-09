Detalji užasa na Savici: Ubio brata, pa sebe. Prije šest godina nožem je zaklao majku u stanu

<p>Stravičan zločin šokirao je u petak poslijepodne stanare zagrebačke Savice. Nakon dojave, policija je oko 15 sati pronašla tijela dvojice mrtvih muškaraca u Ulici Vladimira Ruždjaka.</p><p>Kako se doznaje, radilo se o sukobu unutar obitelji. Muškarac je u obračunu ubio brata, a potom i sebe skokom s balkona. Par sati nakon tragedije, zagrebački vatrogasci stigli su na mjesto zločina kako bi iz dvorišnog dijela zgrade izvukli tijelo muškarca.</p><p>Nastavak je ovo obiteljske tragedije koja je i prije šest godina šokirala Savicu. Muškarac koji je danas ubio brata, u veljači 2014. godine nožem je u stanu ubio majku. Zločin je otkriven tek sljedeći dan kad je brat ubojice došao u stan, zabrinut jer se on i majka nisu javljali. No tada se nakon ubojstva nagodio za kaznu od šest godina zatvora jer je bio smanjeno ubrojiv. </p><p>- Ja sam bila u apsolutnom šoku kad su ga pustili. Nisam mogla vjerovati kakvo je to pravosuđe koje pusti čovjeka nakon što zakolje svoju mamu. Strašno, ali ne čudi me što je ubio i brata, ne znam samo što je radio kod njega. Žao mi je djece - kaže jedna od šokiranih susjeda.</p><p>Ubojica je u stanu navodno živio sam, a brat koji ima dvoje djece je živio u Novom Zagrebu, pričaju šokirani susjedi.</p><p>- Viđali smo ga po kvartu, slobodno je šetao, ali nije nam bilo svejedno. Na žalost, sad je ubio i brata - kaže druga susjeda.</p><p>Više podataka o ovom zločinu bit će poznato nakon očevida koji vodi zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu.</p>