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STRAVA NA ELBRUSU PLUS+

DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'

Piše Danijela Mikola,
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DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'
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Iskusni alpinisti iz Zenice krenuli su u subotu na uspon na najviši vrh Europe. Nažalost, uhvatilo ih je loše vrijeme. Na Elbrus se još 2000. popeo i naš alpinist Stipe Božić. 'Opasno je kad krene nevrijeme,' kaže

Moja je ekspedicija na Elbrus imala sreće s lijepim vremenom tijekom uspona. Čak smo se s planine spustili skijajući. Ona inače nije opasna za uspon, ali je opasna kad krene nevrijeme. Prokomentirao nam je naš najpoznatiji hrvatski alpinist Stipe Božić nakon velike tragedije na planini u Rusiji u kojoj je proteklog vikenda poginulo pet alpinista iz Bosne i Hercegovine.

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