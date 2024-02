Detalji užasa u Zagorju. Otac je polio kuću benzinom i zapalio. Sin je ozlijeđen: 'Htio me ubiti!'

Krapinske Toplice pamtit će ovogodišnje Valentinovo po grozoti koju je počinio 59-godišnji Danijel, javlja portal Zagorje.

Policija je nakon dovršenog očevida objavila kako je do strašnog požara koji je zahvatio ovo mjesto došlo u prostoriji potkrovlja obiteljske kuće uslijed zapaljenja zapaljive tekućine otvorenim plamenom te se požar proširio na cijelo potkrovlje i krov. Policija je počinitelja uhitila, a dvadesetogodišnjak je zadobio lakše tjelesne ozlijede te je prebačen u Opću bolnicu Zabok gdje je proveo noć. Policija je nadopunila informacije, objavivši kako je protiv počinitelja podnijeta kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a 59-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.

- Sve se dogodilo oko 19.15 sati u srijedu, na Valentinovo. Tata je došao pijan doma i rekao da više nemam što tražiti tu. Pitao sam ga što se događa, on me fizički napao. Ja sam ga odgurnuo od sebe, a on mi je rekao "Sad ćeš ti vidjeti". Uzeo je dvije litre benzina, polio mene i sobu, zapalio sve i pobjegao. Cijela jakna mi je izgorjela, pola majice i onda sam izletio van, rekao baki da izađe. Pozvao sam hitnu i vatrogasce - priča Leonard koji priznaje kako je razmirica s ocem, koji je imao problema s alkoholom, imao i ranije.

- Imali smo razmirica i dok sam ja bio manji, ali bili smo u dobrim odnosima. Bili su problemi s alkoholom. On je sad u zatvoru, ide u Remetinec na 30 dana kod istražnog suca i onda ide optužba za pokušaj ubojstva. Za početak ga mogu tužiti i tražiti mjeru zabrane prilaska. Ne znam kako se osjećam, teško mi je, ali držimo se. Pomažu nam susjedi – ispričao je Leonard čiji su se roditelji rastali. On je ostao živjeti u Krapinskim Toplicama, a majka je preselila u Zagreb. Iako je završio školu i po zanimanju je konobar, nezaposlen je, jer kako kaže, posla ima, ali mu je problem prijevoz budući da nema položen vozački ispit.

Leonardova baka i Danijelova majka, Božica Magdić, prošla je osamdesetu, cijelog je života skrbila za svog sina koji je, kako nam je rekla, bolestan na živce. Njegova zaposlenja trajala su po mjesec dana, najviše tri. Kada bi se napio, šutjela je jer u tim trenucima svi i sve mu je bilo krivo.

- Bila sam evo ovdje u kuhinji. On je došao doma, bio je pod parom, tu se najeo. Sjedio je gdje vi sada sjedite. Otišao je gore ležati, spavati. Jedino me je pitao di je Leo. Rekla sam da ga je zvao njegov prijatelj Maksić da idu u šetnju. "Aha", rekao je. Znala sam sad će biti kad Leo dođe doma. Tak je i bilo. Mislim da ga je zvao mobitelom, Leo je došao doma, javio mu se i dođe dolje i stavlja si svoj ruksak. Pitala sam ga kam ide. "Pa tata me steral". Rekla sam da ne ide nikud, da ima gdje spavati - govori Božica.

Kaže da je potom otišao ponovno gore i da je sve trajalo par minuta.

- Dođe Leo dolje i on gori. Pitala sam što se dogodila. "Polio me stari s benzinom". Rekla sam mu da se legne na travu da se to gasi. Ja pogledam, štenge gore, Isuse Bože, plamen odozgora do dolje. Ja sam to počela s dekom gasiti. Jesam prve dvije, tri štenge. Vani je eksplodirao glavni vod, to je puknulo. Gori sve, ja van, kad sam ja to vidjela... Rekla sam Leu da zove vatrogasce, policiju, ljude, nije se snašao, jedva smo ih pozvali - prepričava uznemireno.

Kaže i da je kroz prozor vidjela sina koji ju je jako razočarao. - Hodam po doktorima, trebala bi na operaciju srca, šećeraš sam, tlakaš, astma. Zna kako sam bolesna. To mi je napravio za zahvalu što ga čitav život hranim i perem. On je otišao autom. Jučer sam čula da je bio u Kapelici i da je tam pio pivu - ispričala je Božica.

- Ja uopće ne pijem, strašno sam protiv alkohola. Prije se cugalo da te Bog oslobodi i nisam voljela pijance od malena. Bio je dobar, sad ga je opet puknula žuta minuta i evo. Ne znam. Nismo ga nikad prijavljivali, iako je Leo često znao imati svađe s njim. Kakav je, takav je. On je takav. Ja sam se s tim odavno pomirila, uvijek sam šutjela kad je bio pod gasom, jer u tim trenucima ništa nisi dobro rekao, sve mu je bilo krivo - rekla je Božica.

Načelnica općine Krapinske Toplice Gordana Jureković sa župnikom župe Presvetoga trojstva Krapinske Toplice Marijanom Gradinšćakom stigla je danas kod obitelji Magdić. Općina će, naime, u suradnji sa župom, pokrenuti humanitarnu akciju.

- Općina će se kao i uvijek uključiti i organizirati maksimalno. Učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo pomogli obitelji Magdić. Još uvijek ne raspolažemo informacijom koliko će sanacija koštati, ali na prvi pogled vidimo da to nije mali trošak i nešto što će biti gotovo u dva dana. Vjerujem i nadam se da će to biti u najskorijem mogućem roku - rekla je načelnica Jureković.