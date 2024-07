Devastacija pomorskog dobra u Blacama: 'Ja sam ginijo za ovu državu i možete mi ga po***it'

Portal Morski.hr donosi priču o muškarcu iz Blaca, koji im se javio i predstavio kao Ante S., devastator obale. Nakon što su objavili priču o tome da netko tamo sustavno uništava pomorsko dobro, zvao ih je na telefon i izvrijeđao i novinare i državu i njene zakone.

Njihov razgovor prenosimo u cijelosti:

- Tija san vam samo kazat da drugi put kad dođete, pitajte mještane, ne pitajte izdajnike. Oni koji su devastirali sve što je bilo hrvatsko, ciloga života. To su ljudi koji su radili na svome, ima sto godina tradicije. Za vrime vašeg Tite se obala rušila, niste o tome pisali. Srbi i Muslimani i tu obalu devastirali 50 godina, 70 godina. Niste reagirali. Sada domoljub, čovik koji je ginijo za ovu hrvatsku državu, pravi rivu sebi pred kućom, on to ne može pravit.

Oprostite, gospodine, jeste li vi onda taj koji je radio ove radove na pomorskom dobru?

- Oću vam kazat JMBG ko je?

Ponavljamo pitanje…

- Četiri ipo godine sam ginija za hrvatsku i sad dolazi neki…

Jeste li vi taj koji ste radili ove radove na pomorskom dobru?

- Fala vam lipa, živili –

Pitamo ga, ako je ginuo, kako je uskrsnuo?

Poklapa slušalicu…

Nazvali smo ga opet…

Samo da razjasnimo to, jeste li vi radili ove radove na pomorskom dobru?

- Jesam, radio ja. Ja sam radio to.

Jesu li vam bili inspektori tamo?

- Jesu bili inspektori i ne mogu napravit ništa, jer su nam (nešto ne razumljivo) da mi ne pikamo. Ni sud komunističke partije, ni Titinu, ni vašu inspekciju, koja je istekla sa Sutjeske i Neretve.

Aha… dobro. Vi kažete da ste ginuli za ovu Domovinu. Kako ste onda živi sad? I kako onda uopće ne poštujete zakone zemlje za koju ste se borili?

- Zato što su vam to partizanski zakoni. Ovo nisu Republike Hrvatske, nego partizanski zakoni.

Onda ste vi bili u partizanima, je li tako?

- Partizanima, nemam veze s tima.

Kako, ako kažete da su partizanski zakoni.

- Nije moja država stvorena na antifašizmu.

Nego na čemu je stvorena, na kriminalu?

- Moja zemlja je stvorena na drugim temeljima. Na antifašizmu nije sigurno. To vi izvučete iz konteksta.

Ne. Mi ćemo prenijeti točno što ste vi rekli

- Sinovi partizana su gori nego neki drugi koji su ginuli za ovu državu…

I to vas opravdava da kršite zakone ove zemlje?

- Ne kršim nego kad istjerate i kad skinete u Makarskoj, u Podgori u Živogošću u Maloj Dubi, kad skinete one rive, onda ćemo se mi ponašat tako, onda ćemo mi skinit. A ne da dođe Mujo i Haso iz Beograda i da prave ribu di god je njih volja i za to vi ne smite reagirat.

Kako ne smijemo, kad reagiramo protiv svih kriminalaca, pa i vas?

- U Blacama je 10 riva srpskih pa ih ne smite dirnit.

Nas ne zanima jeste li vi sad trenutno Srbin četnik ili ste ustaša i partizan.

- Ja sam Hrvat i prije bi bio ustaša nego partizan. Znate što sam vam ja?

Kriminalac?

- Ok, ja sam vam kriminalac, ali mi dođite to reć u facu.

Pa napisat ćemo vaše ime i prezime, jer ste nas zvali i ovaj razgovor se snima.

- Objavite sve, samo molim vas dođite i sve mi to recite u oči. Evo ja ću vam dati broj moj…

Ne treba vaš broj, vidimo odakle zovete i povezani ste internetom…

- Ma možete vi slobodno meni popušit što se toga tiče.

Toliko o poštivanju zemlje za koju ste se borili…

- Ma ja ti ne poštivan te… Vi ste 45 godina uništavali hrvatsku državu.

Gospodine, evo ja imam 45 godina, pa nisam mogao toliko uništavat državu, pobogu.

- Jesi zato što su ti to radili preci, zato i jesi tu. Nije se branila Dalmacija na Sutjesci i Neretvi. Djed ti je okupirao Bosnu i Hercegovinu…

Dobro, BiH je samostalna država, nemojte sad gluposti lupetati… nego, znate li da je kazna za ovo što ste napravili s pomorskim dobrom do 130 tisuća eura?

- Ma neka je ona bila i 150 tisuća, možete vi meni što se toga tiče popušit.

Dobro, pitat ćemo vas kad vam dođu inspektori i napišu kaznu za komentar, hoćete li plakati ili se smijati nakon toga.

- Letit ćete sa te rive. Nisam se bojao onog vašeg krepalog, što je na Dedinju zakopan, pa se ne bojin ni vas.

Pa dobro, mi ćemo letjeti u more, a vi iza rešetaka i platit ćete kaznu, a mi ćemo se pobrinuti za to - rekli smo mu i obećali prenijeti doslovno sve što je rekao.

Veza s Blacama se prekinula…

Jurica Gašpar/Morski.hr