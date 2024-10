Sutra kiša i nevrijeme! Žuti alarm za veći dio Hrvatske

U utorak će biti pretežno sunčano, poslijepodne sa zapada postupan porast naoblake. Krajem dana na sjevernom Jadranu mjestimice kiša. Ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro ponegdje umjerena bura, potom u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 20, na Jadranu 20 i 23 °C.

U srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, na Jadranu i vjetrovito. Mjestimice kiša, lokalno obilna, osobito na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti. Na Jadranu navečer pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, navečer u okretanju na sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Jutro u unutrašnjosti osjetno toplije s najnižom temperaturom od 9 do 12, a na Jadranu od 14 do 17 °C. Najviša dnevna većinom između 15 i 20, u Dalmaciji do 23 °C.

DHMZ je za veći dio zemlje za srijedu izdao žuto upozorenje zbog jake kiše u unutrašnjosti te jakog vjetra na Jadranu.

