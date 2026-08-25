DIGLI BURU Djelatnik Čistoće dežura kraj 'spornih' podzemnih spremnika kod Trga u Zagrebu
Podzemni spremnici za otpad na početku Ilice, nadomak Trga bana Jelačića, još su tijekom postavljanja izazvali negodovanje dijela građana koji su se bunili zbog njihove lokacije i izgleda u samom središtu Zagreba...
Podzemni spremnici za otpad na početku Ilice, nadomak Trga bana Jelačića, još su tijekom postavljanja izazvali negodovanje dijela građana koji su se bunili zbog njihove lokacije i izgleda u samom središtu Zagreba. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL