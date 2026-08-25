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NA POČETKU ILICE

DIGLI BURU Djelatnik Čistoće dežura kraj 'spornih' podzemnih spremnika kod Trga u Zagrebu

Podzemni spremnici za otpad na početku Ilice, nadomak Trga bana Jelačića, još su tijekom postavljanja izazvali negodovanje dijela građana koji su se bunili zbog njihove lokacije i izgleda u samom središtu Zagreba...
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Zagreb: Djelatnik Čistoće dežura kod podzemnih spremnika na početku Ilice
Podzemni spremnici za otpad na početku Ilice, nadomak Trga bana Jelačića, još su tijekom postavljanja izazvali negodovanje dijela građana koji su se bunili zbog njihove lokacije i izgleda u samom središtu Zagreba. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Podzemni spremnici za otpad na početku Ilice, nadomak Trga bana Jelačića, još su tijekom postavljanja izazvali negodovanje dijela građana koji su se bunili zbog njihove lokacije i izgleda u samom središtu Zagreba. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Komentari 4

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