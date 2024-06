Dijete (9) poginulo u eksploziji: 'Dječak je ležao, bilo je krvi. Žene su sjedile i zapomagale...'

Čula se eksplozija i otišao sam odmah vidjeti o čemu se radi. Vidio sam da dijete leži nepomično i bilo je po njemu krvi, kazao je Slobodan Oluić (60), stanovnik Bogatnika, zaseoka kraj Obrovca koji je prvi pohitao u pomoć stradalim češkim turistima. Nažalost, u eksploziji naprave za koju policija još nije objavila o čemu se točno radi, u srijedu oko 18 sati kraj Obrovca poginuo je devetogodišnji dječak.

Pokretanje videa... 04:09 Obrovac: Dijete poginulo u eksploziji | Video: 24sata/pixsell

Oluić dobro zna kako izgleda rat i njegove posljedice, no ni on ne može odrediti što je to moglo biti i kako se opasno sredstvo našlo uz turiste. Kaže da su turisti odmah zvali pomoć, no nisu se uspjeli sporazumjeti, zbog čega je on preuzeo pozive.

- Nemam što reći, službe su doista došle vrlo brzo, no za dječaka nije bilo pomoći - govori nam Oluić.

Vidio je dva automobila i nije mu se činilo kao da je unutra nešto eksplodiralo.

- Putovali su s dva velika automobila, nešto poput terenaca, iz pravca Žegara, i zaustavili se na ugibalištu jer su imali nezgodu s automobilom. Naime, hauba je bila otvorena, a i ljudi su mi u šoku pokazivali prema djetetu i rekli da je bila eksplozija kraj njega. Doista nije bilo ništa vidljivo, doista nije - kazao je Slobodan. Prizori nakon eksplozije nikog nisu ostavili ravnodušnim.

- Jedna žena je ležala između dva vozila, a druga je zapomagala. Držala je ruku na oku i nešto je pridržavala. Bilo je to doista teško gledati, ali morate se suočiti s tom situacijom i samo pomoći koliko se može - kazao je Slobodan.

Tragedija se dogodila u okolici Obrovca na županijskoj cesti ŽC-6025, Bilišane - Bogatnik, koja je od 20.05 sati bila zatvorena za sav promet, objavila je policija te savjetovala vozačima da koriste druge pravce. No ni skoro 24 sata nakon tragedije cesta nije bila otvorena za promet.

Tijekom cijelog dana tamo su prolazile samo službene osobe, kao i vozila Hrvatskog centra za razminiranje. Područje na kojem je stradalo dijete bilo je u ratu, ali nikad nije bilo minski sumnjivo.

- Do sada provedenim kriminalističkim istraživanjem, sumnja se kako je do eksplozije došlo uslijed aktiviranja zasad nepoznatog eksplozivnog sredstva, koje se prethodno nalazilo u automobilu čeških registracija u vlasništvu državljanina Češke. Vozilo je zbog kvara bilo zaustavljeno na odmorištu uz županijsku cestu ŽC-6025, na području mjesta Bilišane. Utvrđuju se okolnosti pod kojima se eksplozivno sredstvo našlo u vozilu - priopćila je zadarska policija, koja još istražuje o kakvom je sredstvu riječ i kako se ono aktiviralo u blizini djeteta.

Dodali su da je na mjestu događaja zbog eksplozije poginulo dijete (9), dok su dvije žene, stare 49 i 34 godine, te muškarca (39), sve češki državljani, vozilom Hitne pomoći prevezli u Opću bolnicu Zadar zbog zadobivenih ozljeda. Obje žene zadržali su na daljnjem liječenju, dok su muškarca nakon pružene pomoći pustili na kućnu njegu.

Pri eksploziji su na automobilu čeških registracija nastala manja oštećenja. Očevidu je nazočio zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zadru, koji je naredio obdukciju djeteta. Dvjema Čehinjama koje su ozlijeđene, a navodno se radi o majci i teti djeteta, u zadarskoj bolnici dijagnosticirali su teške ozljede.

​- Jedna od pacijentica zadobila je ozljede trbuha i po hitno završenoj obradi operirana je tijekom noći. Ona je sad stabilno i nalazi se u Jedinici intenzivnog liječenja. Druga pacijentica zadobila je tešku ozljedu oka te je primarno zbrinuta na Odjelu za oftalmologiju i za sada je stabilno te je na daljnjem liječenju - kratko su poručili iz zadarske bolnice.

Kako bi liječnici, ali i istražitelji mogli lakše komunicirati s ozlijeđenim turistima, u pomoć su pozvali Barbaru Veselić, Čehinju sa zadarskom adresom.

- U kontaktu sam s njima jer sam službena prevoditeljica. Strašno je što se dogodilo, ali ništa drugo ne mogu reći. Službe rade što trebaju - kratko je kazala Veselić.