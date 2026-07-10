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VATROGASNA INTERVENCIJA

Dijete na svadbi u Zagrebu bilo zaključano u autu: 'Nije prvi put, automatski se zaključa...'

Piše Iva Tomas,
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Dijete na svadbi u Zagrebu bilo zaključano u autu: 'Nije prvi put, automatski se zaključa...'
Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook
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'Nadamo se da će ovaj podsjetnik pomoći da ih bude što manje. Podijelite ovu objavu. Možda će upravo ona nekome spriječiti neugodnu, stresnu i potencijalno opasnu situaciju', kažu vatrogasci iz Zagreba

Posljednjih tjedana imali smo nekoliko intervencija u kojima su djeca ostala zaključana u automobilu. Važno je naglasiti da se nije radilo o slučajevima kada je dijete zaboravljeno u vozilu. U svim intervencijama roditelj je nakratko izašao iz automobila, a vozilo se iz nekog razloga automatski zaključalo. Ključ i dijete ostali su unutra - pišu na svojoj Facebook stranici zagrebački vatrogasci, koji su u ovoj, kako kažu, utrci s vremenom pokušavali doći do djeteta u autu.

Takvu intervenciju imali su na jednoj svadbi, a građane su upozorili na mjere koje će spriječiti da se ovakve situacije događaju.

- Jedna od takvih intervencija dogodila se čak i na svadbi. Kažu da se na svadbama mogu pojaviti hrvatski navijači... ali ponekad se pojave i hrvatski vatrogasci. U većini slučajeva uspjeli smo otvoriti vozilo posebnim alatima, bez oštećenja. Ipak, svaka ovakva intervencija utrka je s vremenom, osobito tijekom visokih ljetnih temperatura, kada se unutrašnjost automobila može zagrijati na opasne vrijednosti u samo nekoliko minuta. Kako biste izbjegli ovakve situacije, podsjećamo na nekoliko jednostavnih, ali vrlo važnih mjera:

Prilikom svakog izlaska iz vozila ponesite ključ sa sobom, čak i ako izlazite samo na trenutak i  upoznajte se s načinom rada sustava zaključavanja svog vozila kako biste spriječili neželjeno automatsko zaključavanje.

Vjerujemo da se ovakve situacije mogu spriječiti jednostavnim mjerama opreza. Nadamo se da će ovaj podsjetnik pomoći da ih bude što manje. Podijelite ovu objavu. Možda će upravo ona nekome spriječiti neugodnu, stresnu i potencijalno opasnu situaciju - zaključili su u objavi.

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Komentari 2
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