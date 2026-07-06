Dijete palo s romobila u Novom Vinodolskom, završilo u bolnici

Policija je dovršila istragu prometne nesreće u Novom Vinodolskom u kojoj je teško ozlijeđeno dijete nakon pada s električnog romobila.

- Naime, u navedenom razdoblju dijete je upravljalo električnim romobilom u Novom Vinodolskom te dolaskom do oštećenja na kolniku nije prilagodilo brzinu kretanja uvjetima na cesti, uslijed čega je prednjim kotačem udarilo u udubljenje, izgubilo nadzor nad romobilom i palo na kolnik - navodi policija.

Djetetu je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

- Ovaj događaj još je jedno upozorenje na važnost odgovornog i opreznog sudjelovanja u prometu, osobito kada je riječ o djeci i mladim vozačima električnih romobila. Također podsjećamo da električnim romobilima ne smiju upravljati djeca, odnosno osobe mlađe od 14 godina - upozorava policija.