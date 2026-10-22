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IZAŠAO IZ AUTOBUSA

Dijete teško ozlijeđeno u naletu auta kraj Donje Stubice, vozač bio pod utjecajem alkohola

Piše Ivan Hruškovec,
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Dijete teško ozlijeđeno u naletu auta kraj Donje Stubice, vozač bio pod utjecajem alkohola
Foto: PU ličko-senjska
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Dijete je prethodno izašlo iz autobusa, a potom se kretalo iza njega dok je autobus još bio u pokretu te počelo prelaziti kolnik. Vozač automobila prednjim je dijelom vozila naletio na dijete

U prometnoj nesreći u Matencima, kraj Donje Stubice, u uotak oko 18 sati teško je ozlijeđeno dijete. Na njega je automobilom naletio 40-godišnji vozač koji je bio pod utjecajem alkohola. Prema navodima krapinsko-zagorske policije, vozač je imao 0,54 promila. Zbog neprilagođene brzine nije pravodobno zaustavio automobil prilikom mimoilaženja s autobusom kojim je upravljao 41-godišnjak.

Dijete je prethodno izašlo iz autobusa, a potom se kretalo iza njega dok je autobus još bio u pokretu te počelo prelaziti kolnik. Vozač automobila prednjim je dijelom vozila naletio na dijete, koje je pritom palo na kolnik.

Ozlijeđeno dijete prevezeno je u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu, gdje su mu utvrdili teške tjelesne ozljede. Protiv 40-godišnjeg vozača policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

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