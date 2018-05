Dijete u vrtiću dali krivoj baki, a njoj ništa nije bilo čudno...

Majka Ivana došla je u vrtić Košutica u Ferdinandovcu kraj Đurđevca po svojeg sina koji ide u jaslice, no tvrdi da joj je odgojiteljica koja je ujedno i ravnateljica vrtića, rekla da ga je pokupila baka. Majci je to bilo neobično, no ipak je otišla kući i pitala svekrvu je li ga pokupila u vrtiću na što joj je odgovorila da nije. Odmah su nazvali policiju. Odjurila je u vrtić zajedno sa šogoricom te sva izvan sebe pretraživala dječje ormariće kako bi mogla ustanoviti čije cipele nedostaju.

- Bila sam u šoku, nije bi bilo jasno što se dogodilo, dok me ravnateljica uvjeravala da je dijete kod kuće s bakom, a nije bilo. Cipele mojeg sina bile su u ormariću, a obuća jednog mališana, koji je još bio u vrtiću, su nedostajale. Tada smo shvatili da bi to moglo biti to - rekla je Ivana za ePodravinu. Nazvali su mamu djeteta koje je još bilo u vrtiću, a cipela u ormariću nije bilo. Ona je nazvala baku, koja je shvatila da to ipak nije njeno unuče.

- Ne znam kako je to moguće. Ta je baka rekla da je dijete plakalo i nije joj bilo jasno zašto stalno plače, a zbog toga mu nije dobro pogledala lice. Tek kad smo nazvali, shvatila je da je to moj sin, a ne njen unuk - nadodaje majka.

- Srećom, slučaj je brzo riješen, došlo je do zabune i tu nema elemenata kaznenog djela ni prekršaja - izjavio je policijski glasnogovornik za ePodravinu.