Kad govorimo o razlikama korona virusa, imamo dvije glavne grupe, a to su varijante virusa koje su značajno opasne i varijante virusa koje moramo pratiti. Glavna razlika među njima odnosi se na direktan utjecaj na zdravlje ljudi. Kod ove prve grupe virusa promjene genoma mogu dovesti ne samo do bržeg širenja virusa, nego do većeg utjecaja na zdravlje ljudi. To su varijante alfa, beta, gama, delta i sad omicron - kaže nam znanstvenik Ivan Đikić. Pojasnio je i što im je zajedničko.