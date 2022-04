Đikić: 'Ovo ne znači početak partija!' Kolarić: 'Pandemija i virus nisu nestali preko noći'

Znanstvenik Ivan Đikić je za Dnevnik N1 televizije komentirao ukidanje gotovo svih mjera u Hrvatskoj. Poručio je kako je pad broja zaraženih u Hrvatskoj stalan, kao i pad broja umrlih.

- Vjerujem da je zbog toga bila odluka da se nošenje maski prepusti građanima. Ipak, htio bih poručiti građanima da svi oni koji imaju bilo koju rizičnu komponentu, bilo dob ili kronične bolesti, da bi sebe trebali štititi i dalje u javnom prostoru i tamo gdje je puno ljudi. I dalje postoji preporuka da se ljudi štite. Meni je nejasno zašto su maske postale tolika bauk tema, tko se želi zaštititi može nositi masku, tko ne želi, ne mora - rekao je.

Poručio je kako je već u siječnju predvidio da ćemo u travnju i svibnju ući u mirniju fazu.

- Ali to ne znači početak partija i da smo pobijedili virus, nego nam daje vremena da se pripremimo. Mi znanstvenici radimo na lijekovima, moramo stvarati nove varijante cjepiva koja će ciljano gađati omikron. Treba raditi na predviđanjima mogućih varijanti na jesen i tako ćemo biti spremni, ali to ne znači da građani isto tako ne bi trebali biti pripremljeni. Treba preko medija pokrenuti edukaciju kako se što bolje pripremiti tako da najesen imamo što manje preminulih i da mjere budu snažnije i kratkotrajnije - rekao je.

Komentirao je i novo razbuktavanje pandemije u Kini i poručio kako je to do činjenice da su imali dugotrajnije karantene i koristili samo svoja cjepiva. Dodao je i kako je omikron bio pozitivan pomak jer izaziva lakše oblike bolesti i sprječava nastanak novih varijanti.

- Vjerujem da ovu pandemiju momentalno dobro kontroliramo, vjerujem da ćemo se najesen, iako očekujemo pojavu novih varijanti koje će izbjegavati naš imunitet, moći pravovremeno boriti i izbjeći onu fazu u kojoj više ništa ne možemo - rekao je.

Kolarić: Ni pandemija ni virus nisu nestali preko noći

Ukidanje mjera je komentirao je epidemiolog Branko Kolarić. Za Dnevnik HTV-a je poručio kako niti pandemija niti virus nisu nestali preko noći.

- Ukinute su brojne mjere, ali recimo nošenje maski je i dalje preporuka ako idete na mjesta gdje je puno ljudi - rekao je.

Istaknuo je kako je najvažnija epidemiološka mjera još uvijek na snazi, a to je preporuka za cijepljenjem.

- To nam je jedna specifična mjera s kojom se najbolje možemo boriti protiv ovog virusa - rekao je i dodao kako je do sada procijepljeno 55 posto ukupnog stanovništva, odnosno 70 posto odraslog. Istaknuo je kako bi bilo dobro da se taj broj do jeseni poveća jer je Hrvatska po tom pitanju i dalje ispod prosjeka EU-a.

Na pitanje je li se napravila šteta imunitetu s nošenjem maski zadnje dvije godine, Kolarić je rekao da je prošle godine gotovo i da nije bilo gripe te da je broj oboljelih i ove godine puno manji.

- Vidjeli smo da te mjere koje koristimo djeluju i protiv drugih respiratornih infekcija. Hoće li sad neki biti osjetljiviji malo na prehlade jer se nismo prokužili godinu-dvije... Ali ne mislim da ćemo imati nekih ozbiljnijih bolesti zbog toga - rekao je.

