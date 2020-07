Diler (48) pokušao pregaziti policajca, u Zadru zaplijenili drogu vrijednu 450.000 kuna

Policajac se tijelom uvukao u automobil dilera i pokušao ugasiti auto, no vozač, koji je primio paketić droge, stisnuo je gas i vukao policajca koji je visio iz auta. Policajac je s teškim ozljedama završio u bolnici

<p>Diler (32) na motociklu prošao je pokraj drugog dilera (48) u automobilu. Mislio je da mu je neopazice predao paketić heroina kroz prozor automobila i produžio na sigurno. Ali nije.</p><p>Vidjeli su ih policajci i došli do automobila. Bilo je to u zadarskoj četvrti Brodarica u utorak oko 14 sati. No i 48-godišnjak u automobilu je namjeravao dati petama vjetra kao i motociklist.</p><p>- Oglušio se o zapovijedi. Naglo je startao i pritom odbacio policajca odjela za droge i udario svojim vozilom u policijsko vozilo kojim mu je zapriječen bijeg. Uhićen je na licu mjesta uz uporabu sredstava prisile - kazao je <strong>Bore Mršić</strong>, načelnik zadarske krim policije.</p><p>Njegov kolega policajac na terenu, naime, uvukao se polovicom tijela u automobil dilera, pokušavajući mu ugasiti auto. No vozač koji je upravo primio paketić droge, nije stao nego je, hrvajući se s policajcem stisnuo gas i vozio. Policajac je završio u bolnici s teškim ozljedama, napuknućem prsnog koša i rebara. Zadržali su ga na liječenju.</p><p>- Čuo sam se s njim, teško je ozlijeđen, ali mu zacjeljivanje ide dobro. Kaže da se jedva čeka vratiti na poslovne zadaće - rekao je <strong>Anton Dražina</strong>, načelnik zadarske policijske uprave.</p><p>Policajci su pretražili dilerov auto i našli paketić s 32,1 gram heroina, a vozač im je sam predao još 0,5 i 0,6 grama heroina iz džepa te 3900 kuna.</p><p>- Odmah nakon toga na adresi prebivališta uhitili smo i prvoosumnjičenog koji je pokušao odbaciti paketić s dva grama kokaina. Pretragom njegovog stana našli smo i oduzeli još 1000.6 grama heroina, 32.6 grama kokaina, 40 grama bijele praškaste tvari za miješanje s drogom radi povećanja mase, digitalnu vagu za precizno mjerenje i 8000 kuna od preprodaje droge - kazao je Mršić te dodao da bi droga na ulici vrijedila više od 450 tisuća kuna. U stanu 48-godišnjaka našli su još 6.5 grama heroina i tri bočice metadonske otopine. </p><p>Policija osnovano sumnja da je 32-godišnjak od 20. lipnja pa do uhićenja predao 48-godišnjaku minimalno 520 grama heroina i šest grama kokaina i to u najmanje 16 navrata u pakiranjima od 40 ili 50 grama da dila dalje sitnim preprodavačima i konzumentima.</p><p>Obojicu su prijavili za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, a ovaj koji se opirao dobio je i kaznenu prijavu zbog prisile prema službenoj osobi.</p><p>- Pogubnost konzumacije droge najbolje oslikava jučerašnji slučaj pronalaska mrtvog tijela 40-godišnjaka sa zadarskog područja čija se smrt povezuje s konzumacijom droge - dodao je Mršić.</p><p>U tijeku je istraga nad 48-godišnjim vlasnikom stana u kojem je čovjek umro, a koji je stari policijski znanac zbog konzumiranja i preprodaje droge te 34-godišnjom ženom koja je bila u društvu s umrlim. Istražuju i 44-godišnjakinju koju povezuju sa slučajem, a koja im je također poznata po drogi.</p><p>Droga stiže iz zemalja istočno od Hrvatske, nije najveće čistoće, ali je jedna od čišćih u narko svijetu, a veza između zaplijenjene droge i one od koje je umro konzument, za sad nije dokazana.</p><p>Nad tijelom umrlog obavit će se obdukcija i vještačenje.</p>