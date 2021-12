Varijanta omikron "širi se brzinom munje" u Europi i vjerojatno će postati dominantna u Francuskoj do početka sljedeće godine, upozorio je jučer francuski premijer Jean Castex.

Francuske vlasti su jučer u 23 sata zatvorile granice za turiste ili poslovne ljude koji dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva. Nekoliko sati ranije Castex je objasnio kako će ova ograničenja putovanja biti uvedena kako bi se zaustavio nadolazeći val infekcija.

Dodatno, vlasti su objavile kako će smanjiti period između primanja druge i treće doze cjepiva protiv koronavirusa na četiri mjeseca kao i da će dokaz o cijepljenju biti nužan za ulazak na određena mjesta u zemlji, piše BBC.

Castex je dodao da će veće javne zabave i vatromet na Staru godinu biti zabranjeni i preporučio je da se ljudi, čak i cijepljeni, samostalno testiraju prije okupljanja na novogodišnjim zabavama.

Kako bi povećala pritisak na ljude da se cijepe, vlada će na početku sljedeće godine predstaviti nacrt zakona po kojemu će ljudi morati biti cijepljeni kako bi ušli u restorane ili koristili javni prijevoz na dugim relacijama.

Prema trenutnim pravilima, nedavni negativni rezultat testiranja može služiti kao zdravstvena propusnica čak i bez cijepljenja.

Od ponedjeljka stroži uvjeti za zlazak u Austriju

- Austrija je zbog omikron varijante koronavirusa odlučila pooštriti uvjete na granicama, pa će od ponedjeljka samo cijepljeni s tri doze i oni koji su preboljeli covid-19 moći slobodno ući u državu, rekao je u petak ministar zdravstva Wolfgang Mueckstein.

Oni koji nisu primili treću dozu cjepiva moraju na granici pokazati PCR test ili ići u karantenu nakon dolaska. Izolacija će završavati nakon PCR testiranja i negativnog testa.

To se ne odnosi na trudnice i one koji se ne mogu cijepiti iz zdravstvenih razloga, što se mora dokazati medicinskom potvrdom. Posebna pravila donesena su za djecu.

Djeca školske dobi smiju ući u državu s dokazima o dovoljnom testiranju, što znači tri puta tjedno. Za mlađe od 12 godina ne vrijede te mjere.

„Ova stroža pravila su veliki izazov, posebno za one koji za božićne blagdane putuju u inozemstvo. No one su posebno potrebne u ovom razdoblju u kojem se Austrija bori protiv širenja omikrona“, rekao je Mieckstein.

Ukida se "lockdown" za necijepljenje, koji će moći biti na okupljanjima s najviše 10 ljudi.

Mjere u Velikoj Britaniji

Velika Britanija već nekoliko dana ima rekordan dnevni broj novozaraženih koronavirusom. U petak je imala 93.045 dnevnih slučajeva, pokazuju podaci zdravstvenih vlasti.

Prema riječima premijera Borisa Johnsona, Britanija je pogođena „plimnim valom“ omikron varijante covida-19.

Vlada u Engleskoj vratila je obvezu nošenja maski na većini javnih mjesta (ne i u pubovima i restoranima), ohrabruje rad od doma te je uvela zdravstvenu propusnicu za veća okupljanja.

Škotska premijerka Nicola Sturgeon, koja je objavila da je omikron postao dominantna varijanta u zemlji, pozvala je stanovnike da ostanu kod kuće za blagdane.

„Cunami na koji sam upozorila prije tjedan dana počinje nas pogađati“, upozorila je u petak.

Tvrtke su pravno obvezane da provedu „razumne mjere“ kako bi ograničile širenje virusa, a kafiće se poziva da poslužuju samo za stolom.

Premijer Walesa Mark Drakeford naredio je zatvaranje noćnih klubova od 27. prosinca.

Velika Britanija je zbog širenja omikrona ubrzala svoju kampanju cijepljenja, a cilj joj je do kraja prosinca ponuditi svim odraslim stanovnicima 'booster' dozu cjepiva.

Mjere u Njemačkoj i dalje na snazi

U Njemačkoj se građani pozivaju na smanjenje kontakata tijekom Božića kako bi se usporilo širenje omikrona.

Podsjetimo, necijepljenima je zabranjen pristup restoranima, kazalištima i trgovinama koje nisu nužne. Zatvaraju se noćni klubovi na područjima gdje je širenje zaraze veliko, a na javnim okupljanjima se smanjuje broj posjetitelja

Strože mjere zbog velikog broja novo-zaraženih najavljuje i Danska. Švedska će od građana ostalih nordijskih zemalja prilikom prelaska granice tražiti isključivo cijepnu propusnicu.

U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 1286 novozaraženih, umrlo je 19 osoba. Epidemiološka situacija i dalje je teška, premda je broj novih zaraza u padu.

U Hrvatskoj ublažavanja mjera neće biti. Načelnik Stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozvao je da se izbjegavaju rizična okupljanja.