Diljem Hrvatske je kišovito i oblačno, na snazi narančasti meteoalarm za Kvarner

U unutrašnjosti će biti umjereno do pretežno oblačno, u sjevernim krajevima mjestimice s kišom koja će se najdulje zadržati u Slavoniji i Baranji. Na Jadranu će naoblaka biti promjenljiva, a uglavnom poslijepodne u Dalmaciji mogućnost lokalnih pljuskova, osobito u unutrašnjosti, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Od sredine dana na zapadu zemlje razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru slaba i umjerena bura, mjestimice i jaka s olujnim udarima, no sredinom dana na srednjem i južnom Jadranu prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 29 do 33 stupnjeva Celzijusovih.

HAK: Zbog kiše mogući odroni na cestama

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Baranji. Mogući su odroni, izvijestio je Hrvatski auto-klub u utorak ujutro.

Zbog požara prekinut je promet na državnoj cesti DC106 Pag-Novalja u Novalji.

Od 9. kolovoza do 18. studenoga na državnoj cesti DC1 Gračac-Knin zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse na dijelu državne ceste obuhvaćenom radovima (sanacija nadvožnjaka Sučević). Obilazak: Gračac-Obrovac-Benkovac-Knin (DC27-DC56-DC59-DC1, u dužini od oko 115 km). Ostala vozila prometuju naizmjence, uz semafore.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

