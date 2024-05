DIP: Do ponoći, 24. svibnja moraju se imenovati birački odbori za europske izbore

Najkasnije do ponoći, 24. svibnja županijska izborna povjerenstva, odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba, trebaju imenovati biračke odbore za europske izbore koji se održavaju u nedjelju, 9. lipnja, upućuje Državno izborno povjerenstvo (DIP). Članove biračkih odbora određuju političke stranke zastupljene u Hrvatskome saboru na dan njegova konstituiranja, 16. svibnja 2024., na način da po dva člana i njihove zamjenike određuje većinska, odnosno oporbena politička stranka, odnosno stranke.

Prema podacima koje je DIP dobio od Hrvatskog sabora, u Saboru je sedam većinskih i 13 oporbenih stranaka.

U prvoj su skupini DP, HDZ, HDS, HSLS, HNS, HSU i Nezavisni, ukupno 72 zastupnika, a u drugoj Centar, Fokus, Glas, HSS, Hrvatski suverenisti, IDS, Most, Možemo, Nezavisna platforma sjevera, PIP, SDP, SDSS, DOILJSIP, ukupno 69 zastupnika.

Članovi biračkih odbora ne smiju biti kandidati niti promatrači na izborima, stoji u uputama DIP-a.

DIP podsjeća da općinska i gradska izborna povjerenstva predlažu imenovanje biračkih odbora za područje svoje općine odnosno grada, a iste imenuju županijska izborna povjerenstva za svoje područje. Biračke odbore na području Zagreba imenuje zagrebačko Gradsko izborno povjerenstvo (GIP), a odbore u sjedištima hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavništava i na biračkim mjestima u mirovnim operacijama i misijama, DIP.

Ne odrede li političke stranke članove biračkih odbora, odnosno ako prijedlozi za njihovo imenovanje ne prispiju nadležnim povjerenstvima najkasnije do ponoći 21. svibnja, tada će općinska i gradska izborna povjerenstva samostalno nadležnom županijskom povjerenstvu predložiti članove biračkih odbora, zagrebački GIP će ih samostalno imenovati, a DIP će ih samostalno odrediti i imenovati u inozemstvu, najkasnije do 24. svibnja do ponoći.

Biračka mjesta ista kao na parlamentarnim izborima

Birački odbor imenuje se za svako biračko mjesto, a njih će na lipanjskim europskim izborima biti 6651, dvjestotinjak više nego prije pet godina.

Adresar tih mjesta s pripadajućim područjem objavljen je na mrežnoj stranici DIP-a.

Redovnih je biračkih mjesta 6538, a posebnih, na kojima glasuju birači na službi u Oružanim snagama, pomorci, zatvorenici i birači u ustanovama socijalne skrbi, 113.

Biračka mjesta su u pravilu ista kao na parlamentarnim izborima.

Glasuje se na biračkim mjestima prema adresi prebivališta.

Birač s prebivalištem u Hrvatskoj koji će na izborni dan biti izvan svog prebivališta ili u inozemstvu, također će moći glasovati ako do 29. svibnja nadležnom upravnom tijelu županije ili Grada Zagreba podnese zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju, odnosno za potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta (tzv. žuta potvrda). Može ju zatražiti u nadležnom upravnom tijelu kod kojeg je upisan u registar birača, bez navođenja mjesta u kojemu će biti na izborni dan.

Privremeni upis tražit će ako zna drugo mjesto u Hrvatskoj u kojemu će se 9. lipnja zateći, a ako će glasovati u inozemstvu, zatražit će prethodnu registraciju.