DIP: Godišnje financijske izvještaje dostaviti zaključno s 3. ožujka inače prijete kazne

Zaključno s 3. ožujka 157 političkih stranaka, pet nezavisnih zastupnika i oko tisuću nezavisnih vijećnika, dužno je Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) i Državnom uredu za reviziju dostaviti svoj godišnji financijski izvještaj za 2024. godinu. Ne učine li to, prijete im administrativne i prekršajne kazne, podsjeća DIP.

Spomenuti izvještaj s pripadajućim prilozima dostavljaju unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, računalni program putem kojega i inače DIP-u i Reviziji dostavljaju i druga propisana izvješća i podatke te putem kojega se oni objavljuju na mrežnoj stranici DIP-a i postaju vidljivi širokoj javnosti.

Kako bi se omogućio pristup informacijskom sustavu i dostava godišnjeg financijskog izvještaja s pripadajućim prilozima, potrebno je da one političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji to do sada nisu učinili, popune Zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke za ulazak u sustav.

Obrasci Zahtjeva dostupni su na DIP-ovoj mrežnoj stranici www.izbori.hr, u rubrici „Nadzor financiranja“ - „Redovito financiranje“ - „Nadzor redovitog financiranja političkih aktivnosti“.

Sastavni dijelovi godišnjeg financijskog izvještaja političkih stranaka, koji najviše zanimaju javnost, su godišnji program rada i financijski plan (za 2024.), izvješće o donacijama za redovan rad, izvještaj o prihodima i rashodima, odnosno primicima i izdacima, bilanca te bilješka uz financijski izvještaj.

Uz 157 političkih stranka, godišnji financijski izvještaj mora dostaviti i pet "pravih" nezavisnih zastupnika: Furio Radin, Vladimir Bilek, Robert Jankovics, Veljko Kajtazi i Armin Hodžić.

Dogodi li se da stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici ne dostave svoj godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima DIP-u i Reviziji privremeno im se može obustaviti isplata proračunskih sredstava za redoviti rad o čemu odlučuje DIP.

Mogu biti i prekršajno kažnjeni, no o tome ne odlučuje DIP, nego prekršajni sud. Procedura je takva da DIP, ukoliko uoči eventualni prekršaj, o tome obavještava DORH koji procjenjuje hoće li tu prijavu odbaciti ili pak uvažiti i uputiti prekršajnom sudu.