Direktor austrijske tvrtke reagirao: 'Ugovori obavezuju OMV na kupnju ruskog plina'

Austrijski energetski koncern OMV kupuje ruski plin zato što se ugovorom obavezao na kupnju, naglasio je izvršni direktor Alfred Stern, napomenuvši i da zapadne sankcije Rusiji ne 'pokrivaju' taj energent.

"Ne možemo si priuštiti taj luksuz da odbijemo plin iz legitimnih izvora opskrbe, posebice kada imamo ugovore koji nas obvezuju na kupnju", rekao je u Stern u ponedjeljak.

"Činjenica je da plin zasada nije pod sankcijama", dodao je.

OMV će se uskoro povući iz istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Maleziji i Novom Zelandu, a volio bih da se riješimo i udjela u ruskom plinskom polju Južno-Ruskoje koji smo već gotovo u potpunosti otpisali, naglasio je.

"No, da biste nešto prodali, morate naći nekoga tko to želi i smije kupiti", objasnio je, dodavši i da bi od Rusije morali pribaviti odgovarajuće dozvole, a to je "trenutno zbog pravne situacije ekstremno teško".

Zahtjevi da se OMV odmah povuče iz Rusije svjedoče, po njemu, o "iznimno pojednostavljenom shvaćanju zakona. Ja bih, primjerice, kao šef OMV-a mogao ovdje u Beču poderati te ugovore, ali to ne bi promijenilo činjenicu da bismo i dalje bili vlasnici udjela".

Više plina moglo bi ubuduće stizati iz Crnog mora, napomenuo je šef austrijske tvrtke, dodajući da bi odluka o ulaganju, prema izvješćima, trebala biti donesena do ljeta.

"Kako sada stvari stoje, plinsko polje Neptun dovoljno je veliko da će Rumunjska zajedno s drugim izvorima možda imati višak plina i možda će ga moći izvoziti."

Plin iz Crnog mora mogao bi, primjerice, preko Slovačke stizati u Austriju, objasnio je Stern, dodajući da bi vrijednost ulaganja trebala iznositi oko četiri milijarde eura i da OMV ima polovinu udjela u projektu, preko rumunjske podružnice OMV Petrom.

Upozorio je i da će cijene plina, po njegovom mišljenju, trajno ostati visoke, budući da su troškovi ukapljenog plina viši od onog koji stiže pliovodima.

Azijska potražnja bila je prošle godine relativno niska zato što je Kina bila u lockdownu, "ali kada se vrati, to će, naravno, dovesti do rasta tržišnih cijena u globalnom natjecanju".

Cijene plina pale su u posljednje vrijeme, ali 40 eura za megavat-sat još je uvijek dvostruko više no što je plin stajao prije rata u Ukrajini, naglasio je direktor OMV-a.

Najčitaniji članci