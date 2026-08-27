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EMIR SULJAGIĆ

Direktor Memorijalnog centra: Ne smijemo dozvoliti da s njim nestanu istina i odgovornost

Piše 24sata,
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Direktor Memorijalnog centra: Ne smijemo dozvoliti da s njim nestanu istina i odgovornost
Potočari: Posmtni ostaci 14 žrtava genocida spremni su za ukop, brojni visoki uzvanici odali počast novoidentificiranim žrtvama | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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On je umro u zatvoru, osuđen za genocid i druge najteže zločine. Ljudi koje je poslao u smrt nisu dobili priliku da ostare. To je jedina činjenica o njegovoj smrti koja mi je važna, rekao je Emir Suljagić

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se nakon smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši kako njegova smrt ne mijenja povijesne činjenice niti može izbrisati posljedice genocida u Srebrenici. Suljagić se prisjetio susreta s Mladićem u Potočarima u srpnju 1995. godine, kada je, kako je naveo, već bilo odlučeno što će se dogoditi ljudima koji su se ondje nalazili.

- Gledao sam ga u oči u srpnju 1995. godine, u Potočarima. Gledao sam čovjeka koji je već odlučio što će se dogoditi ljudima oko mene, uključujući i dominantnu većinu ljudi koje sam poznavao", poručio je Suljagić, piše Dnevni avaz.

Mladić je preminuo u 84. godini života u pritvoru, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno ga je osudio za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tijekom rata u BiH.

Suljagić je istaknuo kako je za njega najvažnija činjenica da ljudi koji su stradali po Mladićevoj zapovjednoj odgovornosti nisu dobili priliku doživjeti starost.

"Kako god, on je umro u zatvoru, osuđen za genocid i druge najteže zločine. Ljudi koje je poslao u smrt nisu dobili priliku da ostare. To je jedina činjenica o njegovoj smrti koja mi je važna", kazao je.

Dodao je kako nakon Mladićeve smrti slijedi još teži dio posla – očuvanje istine i sjećanja na žrtve.

"Sada preostaje teži dio posla: da ne dopustimo da zajedno s njim umru istina, odgovornost i sjećanje. Mladićeva smrt je još jedan trenutak u kojem moramo odlučiti što ćemo pamtiti i, još važnije, što nećemo dopustiti da bude izbrisano", zaključio je Suljagić.

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