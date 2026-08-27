Direktor Memorijalnog centra: Ne smijemo dozvoliti da s njim nestanu istina i odgovornost

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se nakon smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši kako njegova smrt ne mijenja povijesne činjenice niti može izbrisati posljedice genocida u Srebrenici. Suljagić se prisjetio susreta s Mladićem u Potočarima u srpnju 1995. godine, kada je, kako je naveo, već bilo odlučeno što će se dogoditi ljudima koji su se ondje nalazili.

- Gledao sam ga u oči u srpnju 1995. godine, u Potočarima. Gledao sam čovjeka koji je već odlučio što će se dogoditi ljudima oko mene, uključujući i dominantnu većinu ljudi koje sam poznavao", poručio je Suljagić, piše Dnevni avaz.

Mladić je preminuo u 84. godini života u pritvoru, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno ga je osudio za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tijekom rata u BiH.

Suljagić je istaknuo kako je za njega najvažnija činjenica da ljudi koji su stradali po Mladićevoj zapovjednoj odgovornosti nisu dobili priliku doživjeti starost.

"Kako god, on je umro u zatvoru, osuđen za genocid i druge najteže zločine. Ljudi koje je poslao u smrt nisu dobili priliku da ostare. To je jedina činjenica o njegovoj smrti koja mi je važna", kazao je.

Dodao je kako nakon Mladićeve smrti slijedi još teži dio posla – očuvanje istine i sjećanja na žrtve.

"Sada preostaje teži dio posla: da ne dopustimo da zajedno s njim umru istina, odgovornost i sjećanje. Mladićeva smrt je još jedan trenutak u kojem moramo odlučiti što ćemo pamtiti i, još važnije, što nećemo dopustiti da bude izbrisano", zaključio je Suljagić.