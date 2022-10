Direktora naživcirao susjed koji uništava kaslić: 'Ako imaš neki problem, dođi, ali razmisli...'

Člana uprave Zagrebačkog holdinga Borisa Sesara uhvatila je "žuta minuta" što mu netko od susjeda u zgradi miče ime s kaslića za poštu. Ostavio je poruku koja počinje ljubazno, ali završava poluprijeteće. Susjedi iz njegove zgrade u Zagrebu su nam poslali što ih je dočekalo.

"Dragi susjede/susjeda, koji mi trgaš ime s kaslića već drugi puta u tjedan dana molim te nemoj to više raditi. To nije lijepo. Ukoliko imaš problema sa mnom, slobodno dođi da to riješimo, vrata su uvijek otključana" piše sasvim uljudno i pristojno u prvom dijelu poruke.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Međutim, onda je Sesar napisao rečenicu za koju susjedi smatraju da je prijetnja koja ne priliči čovjeku koji je na odgovornoj javnoj funkciji i jedan je od čelnih ljudi najvećeg komunalnog poduzeća u Hrvatskoj. Nakon što je pozvao na dolazak u njegov stan gdje su vrata uvijek otključana, Sesar uz osobni potpis poručuje: "Jedino...poručujem ti da prije dobro razmisliš kako ćeš izaći".

Sesar nam je potvrdio autentičnost poruke i da ju je on ostavio. Kaže i da je pozvao susjede na ljudski razgovor za koji je uvijek spreman jer vandalizam nije nikakvo rješenje.

- Vjerujem da nitko nije imao loše namjere kad mi je činio direktnu štetu i samim time indirektnu prijetnju obitelji i zato sam pozvao počinitelja na razgovor i mirno rješenje situacije - rekao je.

Boris Sesar je menadžer, poznat i po istrčavanju utrke Ironman. Radio je u telekomunikacijskom sektoru, a od prošle godine ga je gradonačelnik Tomislav Tomašević izabrao na natječaju u upravu Holdinga. Široj javnosti je postao poznat kada se otkrilo da od Holdinga prima mjesečnu naknadu od 8825 kuna bruto za korištenje svog privatnog, električnog automobila Tesla. Zbog toga je dobio i kaznu od 8000 kuna od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, te sada više ne prima naknadu. Od početka godine do lipnja je i protivno zakonu bio u dva nadzorna odbora tvrtki u suvlasništvu Zagreba, za što je dobivao 4000 kuna mjesečno. Sesar je primarno zadužen za financijsko restrukturiranje Holdinga. U upravi Holdinga ima plaću preko 22.000 kuna neto.

