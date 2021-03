Viša potpredsjednica AstraZenece za Europu i Kanadu Iskra Reić za Dnevnik HRT-a komentirala je nepoštivanje rokova, malu isporuku i djelotvornost na nove mutacije.

POGLEDAJTE VIDEO Cijepljenje u Zagrebu

Potpredsjednica kaže kako nije točna informacija da će AstraZeneca isporučiti polovinu od dogovorene količine cjepiva. Na taj novinski natpis dali su demantij te rekli da rade s ciljem da isporuče dozu koja je dogovorena ugovorom i koju imaju s Europskom komisijom, sve to u drugom kvartalu ove godine.

Što se tiče problema, Reić kaže kako je točno da su objavili da imaju probleme i poteškoće u startu proizvodnje pogotovo kod nekih partnera koji su trebali biti glavni u opskrbi Europskih zemalja s cjepivom AstraZenece i Sveučilišta u Oxfordu.

Objašnjava da je važno naglasiti da su ti problemi vezani za početak proizvodnog lanca i da ne treba zaboraviti da su u nekoliko mjeseci uspjeli 'setupirati' globalni lanac koji obuhvaća 20 različitih partnera u 15 različitih država diljem svijeta.

- Nažalost, s obzirom na to da se svi utrkujemo s vremenom takoreći, problemi u inicijalnom početku proizvodnje koji su vezani za broj doza po seriji je izazvao problem - rekla je potpredsjednica, dodavši da je proizvodnja cjepiva kompleksan biološki proces, ali i da krajnji proizvod mora proći kontrolu kvalitete prije puštanja u promet.

Upitali su je i zašto tvrtke koje proizvode cjepivo ne podijele formule, patente s ostalim farmaceutskim kompanijama kako bi se ubrzala proizvodnja.

Reić odgovara da podjela samog tehnološkog procesa nije limitirajući faktor već kompleksnost procesa i vrijeme.

- Od trenutka kada napravite tehnološki transfer treba proći tri do šest mjeseci da ste sigurni u rad partnera s kojim ste podijeliti patent ili napravili tehnološki transfer da će cijeli proces proizvodnje biti apsolutno u skladu i konzistentan sa standardom i setupom procesa koji je napravljen - objasnila je potpredsjednica.

- Proizvesti tri milijarde cjepiva u jednoj godini, kao što smo se mi obvezali, je nešto što još nitko nije napravio. Moram podsjetiti da je ambicija vrlo visoka - dodala je.

Dvojbe vezane za učinkovitost cjepiva za ljude starije od 65

- Ako pogledate danas podatke koje imamo vrlo je jasno da je cjepivo AstraZenece i Sveučilišta u Oxfordu učinkovito i sigurno, bez obzira na životnu dob - rekla je Reić koja smatra da će većina zemalja vrlo skoro promijeniti svoje preporuke što se tiče AstraZenecinog cjepiva kao što su to danas napravile Francuska i Belgija.

Potpredsjednica je u emisiji objasnila kako su u njihovoj tvrtki već započeli puno studija na nove mutacije i da se upravo njihovo cjepivo pokazalo gotovo jednako učinkovito na britanski soj.

Za ostale mutacije, kaže, cjepiva imaju nešto nižu učinkovitost, ali još uvijek štite od teških oblika i hospitalizacije.

Na mutaciju iz Brazila još uvijek nemaju finalne podatke istraživanja.

AstraZeneca, potvrđuje Reić, zajedno sa znanstvenicima iz Oxforda radi na novoj generaciji cjepiva koja je napravljena na bazi viralnog vektora.

- Ono što je dobra vijest je što se cjepiva koja su na bazi viralnog vektora mogu modificirati u laboratoriju tako da se već uzela modifikacija s obzirom na genetičku promjenu spike proteina na virusu i na tome se radi - rekla je i dodala da je još dug put ispred nove generacije cjepiva, ali da je jasno da svi rade na tome.

Nema podataka o tome smiju li ljudi primiti prvo AstraZenecu pa neko drugo cjepivo

- Nažalost, još nema finalnih podataka koji bi nam dali za pravo da kažemo 'da' ili 'ne'. No, kliničke studije su u tijeku, imamo kliničku studiju u Engleskoj koja je dizajnirana s AstraZenecinim i Pfizerovim cjepivom u jednoj i drugoj dozi. Postoji niz hipoteza koje kažu da bi se u tom slučaju mogao ostvariti čak i jači odgovor, da bi to bio tzv. 'boost' i isto tako postoje neke hipoteze koje kažu da bi taj režim cjepiva, dvije različite vrste cjepiva dane u dvije doze, bile potencijalno učinkovitije protiv novih mutacija virusa. Kao što sam rekla, kliničke studije su u tijeku pa moramo još malo pričekati do finalnog odgovora - zaključila je.