Mnogi će možda pomisliti da je rad u kazalištu mnogo dinamičniji i uzbudljiviji, no sadržajno je rad u školi jednako dinamičan, posebno ako imate mogućnost i volju raditi i više od onoga što morate, kaže nam Igor Vlajnić.

Dugogodišnji dirigent i zborovođa riječkog HNK Ivana pl. Zajca nakon gotovo 15 godina rada u kazalištu odlučio se na veliki životni korak i zaposlio se u školi.

Djeca vraćaju trud

- Prednost rada u kazalištu je susret s publikom i ta energija koja vas preplavi kad izlazite pred više stotina ljudi, ali ponekad je i ulazak u razred od 20 djece mnogo stresniji i zahtijeva više energije. No sve više cijenim i radno okruženje, a ono je u OŠ Pećine i OŠ Skrad, u kojima radim, izvrsno, za što su zaslužne moje kolegice i kolege na čelu s divnim ravnateljicama, Mi smo uglavnom odgajani kao osobe koji vrijednim smatraju čuvati posao pa se na promjenu odlučujemo mnogo teže. Zapravo, potrebni su neki poticaji koji bi nas pogurali u promjenu, posebno ako se radi o egzistencijalnim pitanjima kao što je posao i karijera - uspoređuje dva posla bivši dirigent koji je tijekom kazališne karijere ukupno nastupio u točno 300 opernih izvedbi i više od 700 raznih izvedbi.

Za mnoge promjena "ustaljenog" načina života predstavlja strah od nepoznatog i pobuđuje nemir, no za Igora Vlajnića promjena je značila dobrodošlo, pozitivno osvježenje. Uostalom, karijeru je započeo upravo u školi, a tijekom petnaestak godina rada kao dirigent uvijek je, kaže, bio povezan s obrazovnim sustavom i sudjelovao u edukaciji djece i mladih. Dodaje kako ga rad s djecom danas ispunjava više.

- Djeca su neposrednija i iskrenija, a s time su i njihovi zahtjevi veći jer odmah prepoznaju kad je nešto lažno i prijetvorno. No ako vide da se trudite, da ste stručni i volite svoj posao, onda vas nagrade jednako tako obilno kao što i postavljaju zahtjeve. Spoznaja da ste nekome ispunili razdoblje školovanja dobrim i kvalitetnim sadržajima ili da ste nekoga inspirirali da se više ili manje bavi glazbom dovoljna je nagrada - zadovoljan je razrednik 5. razreda OŠ Pećine, koji svoj razred smatra proširenom obitelji s kojom ima "posebnu" vezu.

Nedostaje nam glazbe

Glazbenu kulturu smatra vrlo bitnom u odrastanju svakog djeteta.

- Sva suvremena istraživanja pokazuju kako bavljenje glazbom tijekom cijelog života donosi brojne benefite za pojedinca: potiče druženje i socijalnu interakciju, razvija vještine, potiče toleranciju, smanjuje stres, opušta... Mislim da se danas odrasli premalo bave glazbom. Jedan od načina da se to promijeni je inspiracija djece i mladih za glazbu, pa mislim da je to moj osobni prvi pedagoški cilj - objašnjava glazbeni virtuoz, koji djecu podučava i sviranju raznih instrumenata u izvannastavnim aktivnostima.

- Nastava glazbene kulture daje učitelju određenu slobodu. No, postoje i obvezni sadržaji koje je potrebno obraditi što ponekad, uz 1 sat nastave tjedno, i nije baš lako. Stoga se izražavanje glazbom u obliku sviranja i pjevanja kvalitetnije može provoditi u izvannastavnim aktivnostima. U njima učenici imaju prilike naučiti sve ono što žele, a da im ja mogu pokazati: sviranje glasovira, sintesajzera, blok-flaute, vokalnu tehniku i sl. Valja napomenuti da u Hrvatskoj učenici imaju i sustav glazbenih škola u koje se mogu uključiti, ali je unatoč tome odaziv mojih učenika velik. Mislim da je razlog to što u meni možda prepoznaju osobu koja iskreno radi ono što voli, koja im je poznata, a čija im je nastava u svakom smislu dostupna. Vidim da to prepoznaju i roditelji i siguran sam da će neki razmisliti da svoju djecu upišu upravo u školu u kojoj radim jer nudimo nešto više - kaže Igor, čiji "poslovi" obuhvaćaju i brojne druge funkcije.

Uz vođenje amaterskih zborova, posebno "Jeku Primorja" iz Rijeke, koja je upravo proslavila 50. obljetnicu za koju je napisao i monografiju, Igor je stalni sudski vještak za glazbenu umjetnost te predsjednik Kulturnog vijeća PG županije. Dirigiranjem se, kaže, i dalje bavi, jer je to ipak njegova prva ljubav.