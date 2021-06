U teškoj nesreći u Zagrebu jutros su poginuli motorist M.P. (24) i biciklist V.D. (68). Na mjestu događaja okupljaju se građani i kolege poginulog motorista te pale svijeće i baklje kako bi se oprostili od poginulih muškaraca.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Okupilo nas se preko sto prijatelja i svi smo ga ispratili uz zapaljenu svijeću i zvuk motora. Počivaj u miru prijatelju i budi dobar gore - rekao nam je prijatelj poginulog motorista.

Do sudara je došlo na križanju Zagrebačke avenije i Ulice hrvatskog sokola, a nažalost, oba muškarca su preminula na mjestu. Iako se ispočetka nije znao identitet biciklista no ubrzo se doznalo da se radi o odvjetniku (68) koji je imao registriran ured u Novskoj, ali je živio u Zagrebu. Neslužbeno se doznaje da se on danas zaputio biciklom na Jarunsko jezero, kako piše Jutarnji list. Njegova obitelj posumnjala je da je upravo on poginuo jer se satima nije javljao na mobitel. Nažalost, ispostavilo se da su njihove najcrnije sumnje točne. Javili su se policiji te su ga brzo identificirali.

Policijski očevid je završen, a što je točan uzrok nesreće znat će se nakon prometnog vještačenja. Za sad je policija utvrdila da je mladić (24) vozio motocikl Suzuki prema zapadu i na raskrižju s Ulicom Hrvatskog sokola udario u bicikl koji je prelazio cestu. Policija još nije utvrdila kakvo je svjetlo bilo na semaforu pojedinom sudioniku nesreće.

Prema neslužbenim informacijama koje donosi Jutarnji list, motociklist je na zapadnom pješačko-biciklističkom prijelazu preko Zagrebačke avenije naletio velikom brzinom na desni bok biciklista koji se biciklističkim prijelazom vozio preko Zagrebačke avenije u smjeru sjevera. Od siline udara, biciklist je odbačen u zrak. Njegovo tijelo nađeno je desetak metara istočnije od mjesta sudara, suprotno od smjera kretanja motocikla.

Motocikl je nastavio u istom smjeru no počeo je vrludati te je izgubio nadzor nad vozilom. Zbog toga je 50-ak metara nakon sudara s biciklistom udario u stražnji dio automobila koji je vozio ispred njega. Nakon udarca u automobil, pao je s motora i završio na ugibalištu, oko 50 metara zapadno od mjesta sudara. Motocikl je nastavio klizati dalje te se zaustavio stotinjak metara od mjesta sudara s biciklistom.