Disfunkcionalna smo država u kojoj svatko radi što hoće...

Iz dana u dan redaju se incidenti koje država – vlada, sustav – nemaju snage riješiti. Agresivnog dječaka premještaju iz škole u školu, dovodeći do pobuna roditelja. Pelješki most već treba popravke – na konstrukciji su se pojavile pukotine – iako je otvoren prije manje od dvije godine. Informacije iz DORH-a i dalje cure, samo je smjer donekle promijenjen, više ne idu prema medijima nego prema ljudima pod istragom, koji su – gle čuda – uglavnom dužnosnici HDZ-a, koji prije uhićenja daju ostavke. “Drug” bude uhićen, a Partija spašena. Za spas partije angažirana je, u dnevnopolitičke svrhe, i SOA, i to nakon mnogo vremena.

