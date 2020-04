Divjak: Ne trebaju učiti nešto što im neće trebati za 3 godine

Upisi u prvi razred osnovne škole ovisit će o korona virusu. Rokovi upisa sad su produljeni, a tek treba vidjeti hoće li biti moguće fizički provesti upise. Upisi u srednje škole provodit će se kao i dosad, online, putem CARNET-ovog sustava. Škole koje provode prijemne upise (tri škole u Zagrebu), morat će upisivati učenike prema ocjenama ako ne bude moguće održati prijemni. Učenicima treba zadavati fleksibilnije rokove, ne zatrpavati ih zadacima, te stalno razlikovati bitno od nebitnog u zadavanju gradiva.

Također, zasad nema odgovora na pitanje hoće li škola na daljinu trajati do kraja nastavne godine, ili će biti moguće vratiti se u škole.

Neki su to od odgovora ministrice znanosti i obrazovanja na pitanja koja su joj postavili roditelji u online roditeljskom sastanku koji je Blaženka Divjak organizirala na svojoj Facebook stranici. Donosimo ministričine odgovore na pitanja roditelja:

Što će se ocjenjivati nakon Uskrsa i kako će se provoditi?

Od 1. do 4. razreda nema ispitivanja i testiranja, a ocjenjivat će se kreativnost i aktivnost učenika. U višim razredima iz svakog predmeta mogu se dobiti dvije ocjene - iz aktivnosti, te za složeniji zadatak, esej, eksperiment. Usmeni ispiti će se provoditi samo za premete sa satnicom od četiri sata na tjedan, te u iznimnim situacijama, koje su definirane Uputama i preporukama za ocjenjivanje i vrednovanje. Ovo je dobra prilika, što smo u kurikularnoj reformi posebno naglašavali, da se stavi naglasak na samostalnost i kritičko razmišljanje učenika.

Treba li zadavati fleksibilnije rokove učenicima i tko će nadgledati preporuku da se odvaja bitno od nebitnog u zadacima?

Da, treba paziti na razumne rokove. Ova je situacija jako stresna za učenike.Stalno ćemo ponavljati da se traži balans. Pitanje je kako procijeniti da je nešto bitno ili ne. Treba odrediti je li to vještina koja će učenicima trebati za par godina, hoće li im koristiti u daljnjem školovanju, i u razvoju i shvaćanju koncepata u daljnjem životu.

Moramo shvatiti da moramo svi uvažavali jedni druge, imati strpljenja za trenutnu situaciju.

Jeste li dali ikakve naputke profesorima kako ispraviti negativne ocjene i kako će se provesti upisi u srednje škole?

Upisi se i dalje provode online. U uputama smo dali detaljne preporuke i očekuje se da se negativne i lošije ocjene isprave do kraja godine.

Što će biti s ispitima na fakultetima? Na Pomorskom fakultetu u Rijeci trudi se samo jedan profesor...

Moramo razlučiti škole od sveučilišta. Zakon daje autonomiju sveučilištima. Možemo im dati preporuku, ali ne i narediti. Očekuje se da imaju autonomiju, ali svi očekujemo odgovornost. Puno je jednostavnije izvoditi nastavu na daljinu na fakultetima nego u školama. U svijetu već godinama postoje fakulteti koji izvode nastavu na daljinu. I to ide bez problema. No za škole takvih primjera ima izuzetno malo i zato je ovo što smo napravili kopernikanski obrat. Pozivam fakultete da ulože dodatan napor i da što više dijele materijale, te organiziraju predavanja i kolokvije na daljinu.

Što će biti s upisima u srednje s prijemnim ispitima?

Ima svega nekoliko škola koje provode prijemne ispite, ako neće biti moguće provesti, upis će morati biti na temelju ocjena.

Kako neki nastavnici očekuju da se napravi zadaća na tabletu, a ne mogu se instalirati traženi programi?

Svi školski tableti podrazumijevaju sigurnost za učenike, pa se sve centralno instalira - javite se školi koja to preko CARNET-a uređuje.

Što će biti s obrazovanjem predškolske djece?

Imamo izvrsne primjere odgajateljica koje su u kontaktu s roditeljima, djecom, daju se zadaci, dijele informacije... No za razliku od škola, glavna adresa za organizaciju rada u vrtićima, plaće odgojiteljica itd. su osnivači, dakle, gradovi i županije. Ipak, uskoro ćemo uputu i za rad predškolskih ustanova. Razumijemo da su djeca navikla družiti se i imati potporu odgajateljica, ovo je za njih zahtjevna situacija.

Potres nas je isprepadao, treba nam psihološka pomoć, dijete ne želi ni na wc, a kamoli učiti.

To je izvanredna situacija i prvenstveno trebamo paziti na dobrobit djece i roditelja. Na stranicama ministarstva objavljeni su kontakti za besplatnu psihološku pomoć, a aktivirali smo i krizni tim u raznim dijelovima Hrvatske. I Agencija za odgoj i obrazovanje pomaže sa savjetima... Moramo imati razumijevanja i strpljenja. Zasad nam ide dobro, ali svako dijete koje ima poteškoća, sigurno treba potporu.. U suradnji smo i s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u razvoju programa za djecu s poteškoćama. Hvala svima koji nam pomažu, i od pojedinaca, fakulteta,Instituta za Hrvatski jezik, Instituta za društvena istraživanja itd.

Kako će osmaši popravljati ocjene ako trebaju i što napraviti kad ne možemo posjetiti željene srednje škole, hoće li biti organizirane online prezentacije?

Osmaši će dobiti ocjene na kraju godine prema svim onim ocjenama koje su dobili prije 16. ožujka, te onima koje će dobiti u nastavi na daljinu. Svi sad imaju priliku i poboljšati ocjene, a nadam se da neće nitko pogoršati ocjenu. Sad je naglasak na potpori učenika, poticanju na učenje, da se cijeni zalaganje, suradnja. Da, predstavljanje srednjih škola može se odraditi i online. Sad je prilika da puno aktivnosti približimo učenicima baš u tom virtualnom svijetu na koji su oni navikli. No sad mogu vidjeti da to nije isključivo mjesto zabave, već i korisnih sadržaja.

Na koga ste mislili kad ste spomenuli kritičare u udobnim foteljama? Ako ste mislili na učitelje i roditelje, to nije u redu, oni ovih dana itekako jako mnogo rade da djeci omoguće redovito pohađanje nastave.

Isprika roditeljima koji su se osjetili prozvanima, nisu oni bili adresirani .Dobro ste spomenuli one koji su kritizirali učiteljice, a sami nisu ništa učinili. Jedna nam se takva profesorica javila, ponudili smo joj da sama snimi video-lekciju, ona je pitala koliko se to plaća. Kad je čula da se ne plaća, kazala je kako će se uključiti kad se bude plaćalo... Drugi su bili oni koji sve uvijek kritiziraju. Kad smo uvodili informatiku, predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić je rekao to neće biti moguće, a evo, imamo informatiku. Kad smo uvodili nastavu na daljinu, odmah je rečeno to nije moguće. Iako to nije bio trenutak za kritizerstvo, već suradnju...

Smatrate li da bi preporuke bile lakše provedive i sustav učinkovitiji kad bi se centralizirala cjelokupna nastava?

To bi bilo moguće da smo krenuli s nastavom na daljinu od prvog dana školske godine. Onda bi se to do neke mjere moglo uniformirati. Sad je nemoguće. Neki su s gradivom otišli unaprijed, neki malo zaostaju. Stoga preko TV-nastave dajemo prosječni presjek i prosječnu brzinu rada. No u sustavu je 460.000 učenika i teško bi bilo naći nešto što je prilagođeno svima.



Majka sam učenika 5. razreda. Kako će moj sin usmeno odgovarati? Kod kuće radi na starom laptopu kojem ne radi kamera.

Svi učenici 5. razreda su dobili tablete i trebali ih već imati. Škole su ih trebale podijeliti sredinom siječnja. Učenici 6. i 8. razreda, ako nemaju opremu i internet, mogu dobiti tablete od škola. Primamo i dalje zahtjeve za one koji nisu pokriveni uređajima.

Što će biti s maturalcem, plaćen je već prije dva mjeseca, a razrednik i škola nam sad poručuju da ne mogu oni to rješavati, jer smo mi roditelji potpisivali ugovore s agencijom?

To nije posao ministarstva jer se ugovor sklapa s roditeljima. Mi smo dali naputak da se obustavljaju sva putovanja i sve ekskurzije. Ako bude moguće u nastavku godine ili iduće godine, mogu se odraditi zamjenska putovanja, po mogućnosti u Hrvatskoj, ako nije moguće treba ih otkazati.

Što je s djecom koja imaju individualizirani pristup, njima je i u redovnim uvjetima bilo teško?

Zato sad moraju društvo, učitelji, asistenti, ravnatelji, roditelji omogućiti rad za takvu djecu. Na sreću, mnogo je pozitivnih primjera, recimo, Društvo prevoditelja znakovnog jezika na svojoj stranici svakodnevno prevodi Školu na Trećem. Nabavljali smo i tablete za slijepe, elektroničke bilježnice. Neke stvari nisu bile moguće ni u redovitoj nastavi i u učionicama, pa se ne može očekivati da se to riješi sad na brzinu. No koliko je djece toliko je i pristupa. Treba raditi sa stručnim službama, kao i za one darovite, da dobiju prilagodbu kod kuće

Što će biti sa županijskim natjecanjima? Ona su donosila bodove za upis srednje?

Sad ih ne možemo održati. Sve detaljne upute potražite na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje, te Agencije za strukovno obrazovanje.

Kako će se odrađivati praksa za učenice frizerskih škola?

S obzirom da su frizerski saloni do daljnjeg zatvoreni, frizerke ne mogu imati praksu.

Što će biti s akademskom godinom? Za škole se sve zna, a za studente nema nikakvih uputa.

Očekujemo veću odgovornost od fakulteta. Ima izvrsnih primjera, fakulteti već provode kolokvije, predavanja, pripremaju se za ispite. Teškoća ima s umjetničkim fakultetima, ili primjerice, medicinom, za to se moraju osmisliti rješenja, no teorijski predmeti mogu se bez problema riješiti kroz ponuđene alate i platforme.

Hoće li se provesti i evaluacija učitelja i nastavnika? Ogromne su razlike u provedbi nastave, neophodno je da i učitelji rade na sebi.

Učitelji su morali jako raditi na sebi i vrlo brzo učiti. Imali smo sreću da je ovome prethodila kurikularna reforma, koja je omogućila edukaciju u digitalnim kompetencijama, no ovo je bio veliki prijelaz. No apeliramo i na učitelje da pitamo učenike, gdje im treba potpora, kako oni vide tu nastavnu na daljinu, pomozimo jedni drugima.

Tko će mi djetetu platiti psihološku pomoć, dobiva gimnazijske eseje i iz tjelesnog i iz glazbenog, ne izlazi iz sobe, a kad je potjeram na dvorište hvata je panika da neće sve stići...

- Apeliram na nastavnike, izvucimo iz ovoga najbolje, no zadaci i nastava moraju biti prilagođeni uvjetima koje učenici imaju kod kuće i ne smije ih se opterećivati?

Može li se koristiti aplikacija ZOOM?

Ono što smo mi preporučili su aplikacije koje su sigurne, nemaju problema s privatnošću i autentifikacijom. Izuzetno je važno da se i nastavnici i učenici u sustav i virtualne učionice prijavljuju punim imenom i prezimenom.

Može il ovakav oblik nastave preporučiti i za ubuduće, primjerice, u slučajevima kad su učenici vrhunski sportaši?

Ovo nam je prilika koju možemo koristiti i u budućnosti, i za sportaše, djecu u bolnicama, svu onu koja imaju poteškoće s pohađanjem redovite nastave. Ideja je da iz ove situacije s koronom izađemo pametniji, kompetentniji, te da sva znanja iskoristimo u daljnjem radu.

Je li odluka o tjednu ponavljanja popuštanje roditeljima koji su se žalili da im je pritisak prevelik?

Tjedan refleksije, ponavljanja i planiranja proglasili smo jer smo prošli petak predstavili Preporuke o vrednovanju i ocjenjivanju. Nastavnicima treba vremena da se organiziraju i isplaniraju daljnji rad.