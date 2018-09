Bio je napušen? Divljak s Aleje Bologne zabijao se 'u sve živo'

Vozač Opel Astre BiH tablica E.H. (25) vozio je pod utjecajem opijata kada je u ponedjeljak 15-ak minuta prije podneva vozio iz smjera Vrapča prema Črnomercu i to čak tri kilometra u suprotnom smjeru. Skrivio je dvije prometne nesreće, ozlijedio dvoje ljudi i dao se u bijeg.

Umjesto da stane i pričeka policiju, lakše ozlijeđeni 25-godišnjak bježao je s mjesta nesreće više od kilometra do ulice Dubravica. Zahvaljujući građanima, brzo je uhvaćen. Njegova Opel Astra se nakon sudara zapalila.

Prema prvim informacijama, E.H. je priznao da je "pušio marihuanu", a prošao je alkotest, piše Jutarnji list.

Dvoje unesrećenih prevezeno je u KBC Sestre milosrdnice. Jedan od njih ima teške ozljede glave i trbušne šupljine.

- Pacijent ima krvarenje u mozgu što je zasad neoperabilno. No hitno je operiran zbog krvarenja u trbušnoj šupljini gdje su mu stradale krvne žile oko crijeva. Operacije je uspjela, a pacijent je inače na respiratoru i pokušavamo ga stabilizirati - rekli su doktori za Jutarnji.

Doletio mu dio auta u glavu

Drugi pacijent, vozač Ubera, lakše je ozlijeđen, a u bolnici je zadržan zbog vrtoglavice. On je u sudaru bio kolateralna žrtva jer mu je kroz prozor doletio dio automobila koji su sudjelovali u sudaru i pogodio ga u glavu.

Krivac za nesreću je prevezen u KB Sveti Duh u pratnji policije, a kako je izjavio da je konzumirao marihuanu, podvrgnut je toksikološkom testiranju. Smješten je na intenzivnu skrb jer se sumnjalo na ozljedu trbuha, a ima istegnuće mišića vrata, nagnječenje trbuha i ramena te razderane šake i potkoljenice.

'Bio je to jeziv prizor'

- Astra je vozeći se u suprotnom smjeru do nas dojurila, po mojoj slobodnoj procjeni, barem sa 150 km/h i zabila se u auto koji se uključio na Aleju i koji je doletio u moj bočni dio. I onda imam što vidjeti. Ja zarobljen u autu jer me pogodilo neko crijevo u glavu, a dečko iz Astre izlazi van i doslovno trči kao zec prema Podsusedu. Vozač iz Seata nije mogao izići van nego tek uz pomoć djelatnika Hitne. Bio je to jeziv prizor. Nastala je panika. Osjetiš nemoć u jednom trenutku - kazao je vozač Ubera za Jutarnji.

Vozač Opel Astre će biti priveden u policijsku postaju na obradu. Kazneno će odgovarati za izazivanje prometne nesreće s teškim ozljedama te zbog bijega s mjesta nesreće, a u prilog mu neće ići ni niz pritom učinjenih prometnih prekršaja.

Prekršio sve što se moglo prekršiti

Iz PU zagrebačke objavili su detalje prometnih nesreća koje je 25-godišnjak skrivio u ponedjeljak.

U Ilici pred brojem 351 nije prilagio brzinu voženje prometu te naletio na Seat Alteu zagrebačkih registracija. Nakon naleta je napustio mjesto događaja.

Preko pune crte polukružno se okrenuo i nastavio voziti u smjeru zapada. No, nije se uvjerio može li to napraviti sigurno, pa je prilikom manevra prednjim desnim kotačem udario u rubni kamen, sletio s kolnika na nogostup i naletio na Daciu Sandero zagrebačkih registracija koju je 65-godišnjak zbog kvara zaustavio na nogostupu.

Napustio je i ovo mjesto događaja i nastavio Ilicom u smjeru zapada. Na Aleji Bologne naišao je na kolonu pa je prešao u traku za suprotni smjer i počeo preticati kolonu. Preko neisprekidane bijele crte.

Tako je naletio i na Seat Alteu zagrebačkih registracija koja ga je pokušala izbjeći skretanjem udesno. Od naleta je odbačena unazad, udarila u rubni kamen, okrenula se na krov i udarila u VW u kojem je bila majka s djetetom i koji je bio zaustavljen u koloni na semaforu.

Vozač Opel Astre ni ovoga puta nije stao, već je ponovno napustio mjesto nesreće. Opet je udario u rubni kamen, otpao mu je kotač, auto se prevrnuo na lijevi bok i zaustavio se. Nakon toga je izašao iz automobila i počeo bježati s mjesta nesreće po željezničkoj pruzi, a zaustavili su ga građani.