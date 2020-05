Divljanje zadarskim ulicama je stalo tek nakon nesreće Audija

Tragična smrt dvojice mladića i liječnička borba za život trećeg iz prometne nesreće kod zadarskog mosta prošlog ponedjeljka potresla je Zadrane, ali i otvorila "Pandorinu kutiju". Naime, građani su prema svemu sudeći mjesecima upozoravali, slali snimke policiji i tražili da se nešto poduzme u vezi s divljanjem automobila na zadarskim ulicama u noćnim satima. No unatoč tome divljanje se nastavilo. Noćno driftanje, škripa guma i kočnica prestali su tek nakon nesreće Audija A6 u kojoj su život izgubili vozač Josip Bepo Kadija (20) i 16-godišnji suvozač Josip B. iz Turnja.

"Kružni tok, Ulica bleiburških žrtava, Zadar. Godinama se ovdje divlja i po parkingu Interspara i Konzuma do ranih jutarnjih sati. Molim vas, stavite neku kameru ovdje jer ovo više nema smisla." Tako glasi prijava koju je anonimni čitatelj poslao zadarskoj policiji. Nama je ustupio snimke noćnog divljanja automobilima da se vidi kako govori istinu.

- Prijavio sam divlje vozače nekih 7-8 puta putem telefona i 3-4 puta putem aplikacije, i to sve u godinu - godinu i pol. Kasnije sam odustao što ću kad vidim da nema koristi. Svaki drugi dan je driftanje po tom kružnom toku i okolo po parkingu Interspara i Konzuma, od 23 sata do oko tri ujutro. Interspar je zbog toga bio zatvorio dio jedne ceste betonskim preprekama pa se jedno kratko vrijeme smanjilo driftanje, ali opet nakon 2-3 mjeseca se vratilo na staro - rekao je naš čitatelj.

Na njegovim snimkama vidi se driftanje, čuje se škripa kočnica prije nego što automobil da gas i izgubi se u noći brzinom puno većom od dopuštene. Pitali smo i zadarsku policiju o toj temi, no do zaključenja ovog broja 24 sata odgovor nije stigao.

Utrkuju se od Peglice do Pozdrava suncu...

Naš čitatelj nije bio jedini, istu priču ponovio nam je i istaknuti zadarski političar Duško Polovina Lungo.

- Zvao sam ih zbog bijesnih vozača, i to ne preko 192 nego preko centra 112 jer oni razgovore snimaju. Bijesnih vozača ima gdje god je prometni pravac pa tako i u mojoj ulici, Gundulićevoj. Na noć prođe 200 automobila brže od 100 kilometara na sat, sigurno barem toliko, a pazite - ograničenje je 50! Mjesečno se dogode barem dvije-tri prometne nesreće. I nemojte se nadati policiji, njih nema dovoljno i bave se glupostima, poput hvatanja ljudi kojima je pregorio žmigavac - kaže Duško Polovina Lungo i dodaje:

- Na Poluotoku uopće nisu postavili kamere, a tamo se klinci utrkuju od Peglice do Pozdrava suncu, okrenu se na rotoru i natrag, kao da im netko štopa vrijeme.

Točno na dionici koju spominje Lungo stradali su i mladići prošlog ponedjeljka. Zbog toga i jesu krenule glasine kako su se utrkivali, no policija je to demantirala.

Budimir Troskot (78) živi na Poluotoku. Njega je probudio snažan udarac kad su četvorica mladića u Audiju 6 udarila u rubnik, rasvjetni stup, stupiće i bitvu na rivi te pala u more iz kojeg dvojica više nisu izišla živa.

- Svaku noć Poluotokom divljaju i brzo voze, čak i danju. Svaku noć škripaju gume i kočnice po ovim cestama, svaku! Utrkuju se! Policija bi tu trebala intervenirati i spriječiti to. Mislim da su postavili kamere i patrole na potpuno kriva mjesta, a na Poluotoku ništa - kazao nam je nakon nesreće Troskot.

Prazne ulice, idealno za divljanje

Zadrani s kojima smo o tome razgovarali drže da mlade vozači u bijesnim automobilima dodatno mame prazne ulice s kojih je promet opao zbog virusne pandemije, te da su se osilili jer policija ima dodatnog posla iz istog razloga, pa su manje prisutni na ulicama. Ljudstva im općenito fali i pozivaju na zapošljavanje u policiji.

Zaljubljenici u brzine nekoć su se nedjeljama nalazili na napuštenoj avionskoj pisti u vojnoj bazi Šepurine kod Zatona dok ona jednog dana nije osvanula krcata kamenja i zemlje istresenih iz kamionskih prikolica. Otada kao da ih je puno više po gradskim ulicama. Puntamika nije izuzetak. Mlada Zadranka s djetetom u kolicima umalo je stradala u situaciji kad ih je jedno vozilo propustilo preko pješačkog, a drugo ga išlo preteći.

- Živim na jednoj prometnoj ulici na Puntamici koja je poprilično ravna od semafora sve do mora. Tijekom samog dana kroz ulicu proleti sigurno 10 ako ne i više auta koji prijeđu dozvoljenu brzinu. Doživjela sam i sama da me je skoro pokupio auto koji je pretjecao bus jer se bus zaustavio na pješačkom. U zadnji sekund sam stala, a vozila sam dijete u kolicima! On je samo proletio dalje - prepričava nam svoje iskustvo te dodaje da se od jurilica u njezinoj ulici ne da živjeti.

- Tek navečer iza 20 sati počinje prava jurnjava, jer je tada manji promet po ulici. Mislim da je riječ o istoj ekipi brzih vozača, prepoznajem ih već po autima i nekim licima. Ne znam je li ih tko prijavljivao policiji, ali vjerujem da jest, jer su se isprva okupljali na parkiralištu kod hotela Donat i tamo bi se driftali i kružili. Osobno sam ih viđala kad bih odlazila u šetnju. Nakon toga su se pojavili stupići da s autima više ne mogu doći do hotela. Najgore bi bilo kad bi se pripremali za jurnjavu po gradu. Na parkiralištu bi se zagrijali i onda bi proletjeli kroz ulicu. Ta se ekipa skuplja svake nedjelje na parkingu kod Uskoka u poslijepodnevnim satima – kaže Zadranka koja je željela ostati anonimna.