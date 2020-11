'Dizanje rejtinga je dobra vijest, ali ne treba stvarati euforiju'

Moody's kao ključan razlog za reviziju navodi to kako zemlja ulazi u kritičnu fazu pristupanja europodručju. Najveći izazov bit će zadržati deficit na razini manjoj od 3 posto

<p>Na pitanje što znači da je agencija Moody's podigla kreditni rejting za jedan stupanj Zdravko Marić, ministar financija, u <a href="https://vijesti.hrt.hr/677936/maric-dobro-je-da-je-moodys-prepoznao-nase-aktivnosti" target="_blank">Dnevniku HRT-a</a> je rekao kako je to dobra vijest.</p><p>- Samo izvješće izuzetno je pozitivno, ali se ne treba stvarati euforija, govori ministar.</p><p>Naglasio je kako se radi sve što je u našoj moći da se poboljša stanje s rejting agencijama te kako prezentiramo i otvoreno govorimo s njima.</p><p>Ministar je rekao kako je dobro da je i u ovakvim okolnostima Moody's prepoznao naše aktivnosti. Kažu da smo uspjeli sačuvati zaposlenost s datim mjerama.</p><p>- Unatoč što ove godine raste javni dug i deficit, oni, kao i mi očekuju od nas stopu rasta, odnosno proračunski deficit u razumnim okvirima, rekao je ministar.</p><p>Moody's kao ključan razlog za reviziju navodi to kako zemlja ulazi u kritičnu fazu pristupanja europodručju. Najveći izazov bit će zadržati deficit na razini manjoj od 3 posto.</p><p>Na pitanje možemo li ispuniti taj kriterij s obzirom na pandemiju, ministar je rekao kako možemo, a to smo pokazali i proteklih godina.</p><p>Istaknuo je kako dugovi u zdravstvu unatoč svim naporima Vlade rastu.</p><p>Jučer je obavljen još jedan krug razgovora s predstavnicima javnih i državnih službi. Početkom iduće godine povećat će se osnovica plaće za 4 posto, tu je i božićnica od tisuću i pol kuna, u proračunu za iduću godinu za to treba osigurati još milijardu i 200 milijuna kuna. Na pitanje koliko će zbog toga rasti rashodi ministar je rekao kako je Božićnica osigurana, a za drugu godinu će se naći način.</p><p>- Vlada je spremna honorirati zdravstvenim radnicima ono što rade. U mandatu ove Vlade gotovo im je 20 posto povećana osnovica plaća, rekao je.</p><p>Što se tiče porezne reforme, ministar je rekao kako će rasterećenje najviše osjetiti oni koji plaćaju porez na dohodak.</p><p>- Što se tiče kritika oporbe, bila je to konstruktivna rasprava i uživao sam u njoj, rekao je ministar Marić.</p>