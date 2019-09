Djeca poginulih heroja: I sin Hrvata radio kao vatrogasac...

Već se neko vrijeme kroz godine 'skuplja' nova generacija njujorških vatrogasaca čiji su roditelji poginuli tog kobnog 11. rujna 2001., no New York Post uspio ih je nabrojati čak trinaestoro.

Na 18. godišnjicu terorističkih napada na New York, u medije izlazi priča o djeci vatrogasaca koji izrastaju u novu generaciju 'Hrabrih'. Na njujorškoj vatrogasnoj akademiji za dva tjedna svoju obuku treba završiti 12 muškarac i jedna žena - čiji su očevi poginuli taj kobni dan.

U generaciji ima i braće, kao i braće i sestara. U njihovoj je generaciji i sin njujorškog policajca koji je umro od bolesti uzrokovane udisanjem prašine s uništenih tornjeva.

- Hrabrost ovim mladim ljudima i njihovim obiteljima teče kroz žile. Ponosan sam na to što su već pokazali kroz svoju upornosti i veselim se slavnju za njihovu maturu - izjavio je vatrogasni zapovjednik Daniel Nigro.

Anthony Jović, hrvatski heroj 11. rujna

Toga kobnog jutra vatrogasni poručnik Anthony Jović trebao je imati slobodan radni dan u svojoj postaji Ladder Company 34 na Washington Heightsu, ali je pozvan na ispomoć kolegama u vatrogasnoj jedinici Red Hook u Brooklynu. Dan je za vatrene kacige počeo mirno, ali kad se prvi oteti avion u 8.46 sati zabio u sjeverni neboder Svjetskog trgovačkog centra, Tony Jović s kolegama krenuo je na zadatak...

New Yorker Anthony Jovic lived in Long Island with his wife and two sons. He was a lieutenant at @FDNY Ladder Company 34. On 9/11, Lt. Jovic responded to the World Trade Center. Today on his 56th birthday, a white rose was placed at his name on the #911Memorial. pic.twitter.com/vc821Vf8uC — 9/11 Memorial & Museum (@Sept11Memorial) June 4, 2018

Vatrogasci Engine Company 279 iz Red Hooka bili su među prvima koji su stigli do 'Blizanaca' i pokušali pomoći unesrećenima u gorućem tornju. Svi su izginuli. Posmrtni ostaci Anthonya Jovića nikad nisu pronađeni, u raščišćavanju ruševina na Ground Zerou kasnije je pronađena tek njegova nagorjela vatrogasna kaciga.

Supruga Anthonyja Jovića Cynthia i danas, s njihova dva sina Matthewom i Peterom, živi u New Yorku. Matthew je neko vrijeme bio vatrogasac, a sad radi u jednoj vladinoj organizaciji.

Heloiza Asaro’s husband was a firefighter who lost his life in the 9/11 attacks.



Today, their children are carrying on their father’s legacy by becoming firefighters.



Heloiza speaks to @LesterHoltNBC now on @NBCNightlyNews. pic.twitter.com/dlfeKdYkkr — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) September 11, 2019

Heloiza Asaro jako je ponosna što njezini sin Marc (25) i kći Rebbeca (27) postaju vatrogasci, kaošto su njiova starija braća Matthew (30) i Carl (31), makar je supruga izgubila zbog tog istog zvanja 11. rujna.

- Htjeli su biti na ponos svom ocu, pomoći ljudima, kao što je on pomagao. I da nije umro, vjerojatno bi postali vatrogasci. Otkad su bili mali, umjesto Djeda Božićnjaka im je dolazio vatrogasac - poručila je Heloiza.

Njen je suprug Carl Asaro imao 39 godina kada je poginuo i otac šestoro djece. U svojoj, dotad 14 godina dugoj karijeri, služio je vatrogasnoj postaji 'Midtown’s Engine 54/Ladder 4' koja je na 11. rujna izgubila 15 ljudi.

James Foti (22), sin Roberta Josepha Fotija presretan je da njegov stariji brat Robert (27) kreće na Akademiju.

- Znam da je sretan, ne može dočekati da krene s novim poglavljem u svom životu - kazao je James koji je imao samo četiri godine kada mu je tata umro. Njihova mama je videokazete presnimavala na CD-e kako bi mogao čuti tatin glas. Stariji brat mu je tada imao devet godina.

Braća Anthony i Leonard Ragaglia Jr. imali su sedam i deset godina kada im je tata Leonard (36) poginuo u terorističkom napadu.

Njihov je tata bio poznat kao vrlo duhovit čovjek, uvijek vedrog i natjecateljskog duga. Stariji sin Leonard treći je od 12-ero braće koji je postao vatrogasac isto kao njegov tata, no prije je proveo osam godina kao policajac. Provjera katedrale Svetog Patrika je bila jedna od njegovih dužnosti, a potpis RAGS (nadimak iz djetinjstva) ostao je na prašnjavim prozorima dugo nakon tragedije.

Leonard Ragaglia lived on Staten Island with his wife and sons. He had been an NYPD officer before joining FDNY Engine Company 54. On 9/11, Firefighter Ragaglia responded to the towers. Today in honor of his 54th birthday, a white rose was placed at his name on the #911Memorial. pic.twitter.com/710MQptgiL — 9/11 Memorial & Museum (@Sept11Memorial) June 8, 2019

Today my brother had the opportunity to climb for Leonard Ragaglia Engine 54 at the KC 9/11 Memorial Stair climb pic.twitter.com/vig9xYQolx — Mel Is Queen (@melfalco7) September 11, 2016

Prije par godina u medije je izašla priča o Josephine Smith, kćeri još jednog njujorškog vatrogasca koja je 13 godina nakon što joj je tata umro postala vatrogaskinja.

- Znam da sam ga učinila ponosim - poručila je Josephine.