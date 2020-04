'Djeca umiru od rijetke bolesti, možda je vezana uz koronu...'

Moguće je da su neka djeca umrla od upalnog sindroma povezanog s korona virusom, izjavio je danas britanski ministar zdravstva Matt Hancock za britanski radio, javlja Reuters, te dodao kako je jako zabrinut zbog toga. Naime, talijanski i britanski liječnici prijavili su slučajeve djece mlađe od devet godina s teškim oblicima rijetke Kawasaki bolesti u posljednjih nekoliko dana. Hancock je dodao kako je broj slučajeva malen i da nisu 100% sigurni u povezanost, ali ih je situacija ipak alarmirala da vide postoji li poveznica. Hancock, koji je i sam prebolio koronavirus, nije htio reći o koliko se preminule djece radi.

Kawasaki bolest kod djece izaziva visoku temperaturu i otečene arterije, osip, a u teškim slučajevima i upalu srčanih arterija.

Slični slučajevi uočeni su u Italiji, gdje je u bolnicu u Bergamu protekloga mjeseca stiglo više od 20 djece s teškim vaskularnim upalama, šest puta više nego u proteklih godinu dana, rekao je dječji kardiolog Matteo Ciuffreda.

Dodao je da je samo nekoliko njih bilo pozitivno na korona virus i da su mu se sa sličnim slučajevima javili kolege iz Madrida i Lisabona.

Novinari su na presici našeg Stožera upitali ravnateljicu bolnice 'Fran Mihaljević' Alemku Markotić o tim slučajevima.

- Na sreću, ovaj virus nije uzrokovao veliki pobol kod djece. Bilo je pojedinačnih slučajeva koji su bili teži, ali vrlo rijetko, koliko je zasad dokumentirano. Vrlo često kod opasnih i teških bolesti, u samom početku, virus ili bakterije mogu suprimirati naš imunološki sustav. To omogućava tom mikroorganizmu da se razmnožava - izjavila je Markotić te objasnila kako funkcionira upalni proces u tijelu.

- Nakon toga vrlo često nastaje jedna jača upala koja je sastavljena iz cijelog niza imunoloških mehanizama, koja uz to što je korisna,jer pokušava uništiti mikroorganizme, može biti i štetna za naše tijelo i stanice. To je kao jedan rat između mikroorganizma i naše imunološke obrane, gdje kao u svakom ratu, nastane šteta. Tako i na našim stanicama može nastati šteta koja može dodatno pojačavati upalni odgovor. Isto tako neki mikroorganizmi mogu koristiti naše stanice i stimulirati neke stanice koje su zadužene za nešto drugo. Ako je taj upalni odgovor jako izražen možemo ga nazvati citokinskom olujom - kaže ravnateljica infektivne klinike i dodaje kako sve vrste upala dovode do toga da postoje teški klinički oblicik, oji nisu direktno uzrokovani virusom, nego reakcijama u našem tijelu.

Djeca, dodaje, osobito do druge godine života, nemaju razvijen imunološki sustav kao odrasli.

- I stariji ljudi nemaju tako učinkovit imunološki sustav kao što imaju zdravi, mladi ljudi. Virusi izazivaju različite oblike kliničke slike, mogu biti i genetski uvjetovani. Sve to skupa je povezano. U Covidu nema jasnih dokaza, osobito kod djece, da bi posebni mehanizmi bili nešto različiti. Ono što znanstvenici žele znati je zašto neke infektivne bolesti ne pogađaju djecu i zašto su djeca otpornija. Nažalost, za većinu bolesti, pa ni za Covid, koji je novi, to još ne razumijemo - zaključuje Markotić.