Djeca uz čepinsku obilaznicu pronašla ručni raketni bacač

Djeca su uz cestu pronašla oružje koje se u JNA upotrebljavalo za uništavanje tenkova. Policajci su oružje uklonili te pozivaju građane da bez straha od sankcija predaju oružje koje skrivaju

<p>Tri tjedna nakon što je javnost šokirala vijest da su djeca u vrtiću u Čepinu pronašla protupješačku minu, u blizini Čepina djeca su ponovo pronašla odbačeno oružje. Jučer oko 16 sati, uz čepinsku obilaznicu, djeca su u kanalu pronašla ručni raketni bacač raketa M-57 - izvijestila je Policijska uprava osječko-baranjska.</p><p>Nakon što su primili dojavu, policajci Policijske uprave osječko-baranjske su izašli na teren, a policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu ručni je bacač na siguran način uklonio s mjesta pronalaska. </p><p>Raketni bacač M-57 je bilo bestrzajno protuoklopno oružje pješadije, namijenjeno za uništavanje i onesposobljavanje neprijateljskih tenkova i drugih borbenih vozila u bliskoj borbi. U JNA je M-57 bilo najmasovnije oružje ovog tipa do osamdesetih godina. </p><p><br/> Iz policije podsjećaju da još traje akcija 'Manje oružja, manje tragedija – Izbacimo uljeza'. Zbog toga pozivaju građane koji još u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da to bez straha od sankcija prijave policiji.</p><p>Građani se mole da takva sredstva ne donose u policijske postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje policiju treba obavijestiti na broj 192 ili u najbližoj policijskoj postaji. Policija će nakon toga poslati stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način. Dobrovoljna predaja oružja vremenski je neograničena.</p>