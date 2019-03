Dječak (14) izbo majku nakon svađe o tome s kim će živjeti?

Čak tri mjere opreza je sudac istrage za mladež Županijskog suda u Splitu donio nad 14-godišnjakom osumnjičenim za pokušaj ubojstva majke. Dječaku se zabranjuje približavanje žrtvi na manje od sto metara, uspostavljanje i održavanje bilo kakve veze sa žrtvom, uhođenje ili uznemiravanje. Uz to je prema maloljetniku određena mjera opreza udaljenja iz kuće u kojoj je živio sa žrtvom do okončanja postupka. Tužiteljstvo je donijelo rješenje o provođenju pripremnog postupka prema maloljetniku te su na splitskom ŽDO-u podnijeli prijedlog sudu da se maloljetnika privremeno smjesti u ustanovu socijalne skrbi.

[video: 1204716 / PRVA VIJEST 27.2.2019.]

Podsjetimo, učenik osmog razreda osnovne škole u utorak poslijepodne u Trilju je, ispred kuće u kojoj stanuje s ocem i maćehom, omanjim nožem napao majku (47), teško je ozlijedivši. Ranio ju je već u automobilu, tragovi pronađeni u Mercedesu A-klase – krv te kosa žrtve – sugeriraju kako ju je povukao za kosu sa stražnjeg sjedala te potom izbo nožem. Prema informacijama istražitelja koji su prvi izašli na teren, u dječakovom mobitelu su pronađene fotografije nakon zločina. Čini se da je napravio nekoliko selfija pored okrvavljene majke te ih poslao poznanicima. Inače, sudski vještaci medicinske struke kazali su nakon ispitivanja dječaka kako ne predstavlja opasnost za okolinu i druge osobe, već kako je fokus bijesa usmjerio prema majci. Nesretna žena je u kritičnom stanju prebačena u splitsku bolnicu. Tri dana nakon napada je stabilno, u Jedinici intenzivnog liječenja s ozljedama vrata i glave.

Slobodna Dalmacija donosi detalje o tome što je prethodilo napadu. Dječakova majka se razvela od njegovog oca. Bivši suprug živi u Trilju s novom partnericom, dok se 47-godišnjakinja nakon razvoda vratila živjeti na sinjsko područje s kojeg potječe. S njom su otišla mlađa djeca, među kojima i 14-godišnjak. Odnosi između bivših supružnika su se nakon razvoda pogoršali, a jedan od glavnih prijepora je bio s kime će živjeti koje dijete. Navodno je do sukoba između majke i sina došlo upravo zbog tog pitanja.

Nakon što je sin ubo majku u vozilu pa je ona zadnjim snagama izašla na ulicu, on je slijedio iz automobila i onda ponovno ubo nožem. Majka je pala na tlo i ostala nepomično ležati. Četrnaestogodišnjak je zvao oca i rekao mu što je napravio i razloge svog čina. Policiju je zvala susjeda koja je sve to vidjela i od šoka morala popiti tablete za smirenje. Dječak je išao psihijatru i imao propisanu terapiju, no stalna sudska vještakinja psihijatrica kazala kako je 14-godišnjak ubrojiv i raspravno sposoban.