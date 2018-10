Dječak (6) preživio nesreću, ali obitelj nije: Lutao je dva dana...

Dječak (6) lutao je puna dva dana bez hrane i vode nakon što je s roditeljima doživio prometnu nesreću. Benjamin Monare jedini je preživjeli u izlijetanju s ceste u jugoistočnom Brazilu. Imao je tek par ogrebotina, a dehidriran i istraumatiziran, policiji nije znao reći kako se zove. U zdrobljenom automobilu u jarku kraj ceste policija je pronašla njegovu obitelj, piše The Sun.

