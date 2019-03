Dječak (7) se utopio u bazenu: Odvjetništvo diglo optužnice

Općinsko državno odvjetništvo iz Koprivnice je u patak, pred Općinskim sudom u Koprivnici podignulo optužnicu protiv četvero ljudi smatrajući ih odgovornim za utapanje dječaka (7) na bazenima u Koprivnici tijekom proslave dječjeg rođendana.

Njih se sumnjiči za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, odnosno prouzročenja smrti iz nehaja. Optužnicom je obuhvaćena 39-godišnjakinja koja je tada bila voditeljica bazena, jer je dopustila 23-godišnjoj i dvije godine mlađoj studentici da obavljaju poslove animatora na proslavi dječjeg rođendana, a da ih prethodno nije osposobila za rad na siguran način, te da na bazenu nije osigurala prisutnost zaposlenika koji je osposobljen za takav rad.

Studentice se terete da su protivno kućnom redu bazena, u kojem se navodi da djeca u dobi do 10 godina ne smiju bez nadzora samostalno koristiti bazen, dogovorile sa spasiocem (39) da uključi ‘divlju rijeku’. On prije toga provjerio jesu li djeca u bazenu u pratnji odraslih niti je na to upozorio studentice, koje u tom trenutku nisu bile u pratnji djece, ali ni uz bazen.

Ostavivši ih bez nadzora da se kupaju u dijelu bazena s uključenom ‘divljom rijekom’ bez obzira na njihovu dob i plivačke sposobnosti, što je završilo tragedijom u kojoj je dječak izgubio život. Istraga na kojoj se temelji optužba je utvrdila da je voditeljica (39) bazena znala da bazeni nemaju napravljenu procjenu rizika područja određenih za kupanje i da se zbog toga radi o visokorizičnom kupalištu.

Odnosno da u rekreacijskom bazenu postoji povećana opasnost u dijelu “divlja rijeka” s pojačanim protokom i dubinom vode od 133 cm, a dopustila je kupanje. Njoj kao prvooptuženoj u slučaju da bude proglašena krivom prijeti kazna zatvora u rasponu od jedne pa do osam godina. Animatorice i spasiocu prijeti kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci pa do pet godina. Podsjećamo da se tragedija koja je šokirala javnost dogodila lanjskog 15. travnja.