Dječak iz BiH popravlja rupetine na cesti. Unajmio i stroj da bi taj pijesak učvrstio. Svi ga hvale

Ljudi su mi zahvalni jer voze skuplje automobile i sad će ih manje uništavati na rupama, rekao je 15-godišnji Enes iz Johovice, sela u BiH.

Priču o dječaku iz Bosne i Hercegovine koji sam poprvavlja rupe na cest jer vlasti godinama zanemaruju problem objavila je Facebook stranica graničnog prijelaza Maljevac.

Dječak popravlja cestu kod graničnog prijelaza Bogovolja - Hadžin Potok. Godinama mještani mole komunalne vlasti grada Cazina, nadležne za održavanje ceste, da saniraju tu dionicu dugačku četiri kilometra.

Pa je dječak Enes odlučio nešto poduzeti.

Svojim novcem unajmio je stroj za vibraciju kako bi učvrstio pijesak koji je nasuo.

- Na oko 320 metara makadama nasuo sam crni pijesak koji upija vodu. Debljina nasipa je solidna jer je danas stroj za vibraciju / žaba koju sam platio došla da stabana pijesak da makadam bude skoro isto kao asfalt. Primjetio sam neke koji dolaze iz EU da bacaju smeće pored puta od Šturlića do granice i to nije uredu. Čuvajmo prirodu jer ona je naš život. Želio bi da pojedinci sporije voze da me nebi udarili pored puta, želim svima sretan put i od srca svima pozdrav od Enesa - rekao je dječak.

