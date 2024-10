'Mama je vikala i stalno tražila više od mene, da nisam imao očeve pištolje, ja ne bih ubio'

Uskoro će tri sata koliko traje nastavak suđenja roditeljima dječaka koji je 3. svibnja prošle godine ubio deset ljudi u beogradskoj osnovno školi.

Suđenje je počelo u 10 sat, a njemu nazoči i dječak, koji je kako neslužbeno doznajemo izjavio da želi odgovarati na pitanja koja su pripremili iz tužiteljstva.

Foto: L.L.

Njega su nešto prije 9 sati kolima Hitne pomoći dovezli u dvorište zatvora, koju su pratila dva policijska vozila. Iz dvorišta zatvora uveli su ga u zgradu suda. Tijekom ispitivanja on je bio okrenut sucima, dok su ga s leđa gledali roditelji ubijenih.

Na suđenju je rekao:

- Osjećao sam se odbačenim, zato sam ih ubio. Tog dana sam ponio pištolj da bi to napravio, ali nisam bio siguran da ću pucati - rekao je, piše Telegraf.rs.

- Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kad nisam bio. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i na nju. To njeno ponašanje utjecalo je na to što sam napravio. Da nisam imao očeve pištolje ja to ne bih napravio - Kurir neslužbeno doznaje detalje izjava dječaka.

Na drugoj pauzi kratko smo razgovarali s nekoliko majki ubijenih djevojčica. Nisu mnogo govorile, ali po rukama koje su se tresle bilo je jasno da sve teško proživljavaju.

- On nije vidio roditelje niti svoje, a i niti ubijenih jer je neprobojno staklo iz smjera sudnice zatamnjeno - rekao je u pauzi jedan od odvjetnika oštećenih obitelji.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Pitam odvjetnicu roditelja dječaka koji nam je ubio djecu kako bi se ponašali u slučaju da je njeno dijete ubijeno - rekla je uplakana majka. Očekuje da će nakon što budu saslušani i roditelji dječaka biti prekinuto i da će biti zakazan nastavak pred ovim sudom.