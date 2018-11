Dječak mu pozvonio na vrata, a on izašao s puškom i zapucao

U travnju ove godine učenik Brennan Walker (14) je propustio školski autobus i izgubio se na putu do škole, a onda je pozvonio na vrata Jeffreyja Zeiglera kako bi pitao za pravac.

- Pokucao sam na vrata i odmaknuo se. Čuo sam neku gospođu kako viče - ispričao je Brennan i dodao da je Zeiglerova žena nazvala policiju i počela vikati kako im crni muškarac pokušava provaliti u kuću.

Tada je izašao njezin suprug, inače umirovljeni vatrogasac, i počeo pucati iz puške. Mladić je pobjegao i jedva izvukao živu glavu.

When 14-year-old Brennan Walker missed his bus, he decided to walk to school. But he got lost, so he knocked on a door hoping to get directions.



Instead, he ended up running for his life as a man allegedly fired his gun at the black teenager. https://t.co/q6X1ZDaart — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) April 15, 2018

Zeigler je proglašen krivim za napad i osuđen je na najmanje četiri godine zatvora. Majka dječaka zadovoljna je presudom, ali se nadala da će Zigler više godina provesti u zatvoru. Dodala je kako je njezi sin napadnut jer je Afroamerikanac.

Jeffrey Zeigler, 53, is sentenced to 4-12 yrs on firearms and assault convictions for shooting at a teen who knocked on his door in Rochester Hills. Brennan Walker says he was walking to school after missing a bus and needed directions. He was not hit by the gunshot. @WWJ950. pic.twitter.com/Q7NvRsFJJJ — Mike Campbell (@reportermikec) November 14, 2018

Tijekom suđenja, Zigler je rekao da se sapleo i da je puška slučajno opalila. Međutim, snimka nadzorne kamere s njegove kuće pokazala je drugačiju situaciju, pa mu porota nije povjerovala.