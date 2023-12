Dječak ubio roditelje, ranio i sestru pa zvao policiju i izmislio priču da su ih napali provalnici

Četrnaestogodišnji dječak iz Kalifornije uhićen je nakon što je policija posumnjala da je ubio svoje roditelje i teško ranio sestru prošlu srijedu. Policajci su u njihovu kuću stigli u srijedu navečer nakon što su zaprimili prijavu o provali i napadu, rekao je šerif John Zanoni na konferenciji za novinare, piše CNN.

Pronašli su mrtve roditelje i ozlijeđenu 11-godišnju djevojčicu, dok je drugi brat (7) prošao neozlijeđeno.

14-godišnjak je tvrdio da je netko provalio i napao članove obitelji prije nego što je pobjegao kamionetom, ali detektivi su otkrili nedosljednosti u njegovoj priči, pa je naposljetku priveden.

Roditelji su identificirani kao otac Lue Yang i majka Se Vang, oboje su imali 37 godina. Dječakov identitet je zbog maloljetnosti skriven. Sestri su evidentirane teške tjelesne ozljede, ali očekuje se da će preživjeti.

Nije naveden motiv kao ni oružje zločina. Dječak je smješten u ustanovu za maloljetnike pod optužbama za ubojstva i pokušaj ubojstva dok traje istraga.

