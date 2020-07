Dječak upao u šaht, majka u šoku: Ima hematome i šavove, očekujem reakciju nadležnih

Kako je upao tako je udario glavom o rub odnosno zid, ima hematome i ogrebotine na cijelom tijelu. Sam je izašao van jer uz jednu stranu imaju nekakve hrđave skale, priča majka Sanja

<p>Još sam u šoku, to je užas, jučer nisam ni bila svjesna što se zapravo dogodilo, kaže nam majka Sanja čiji je sedmogodišnji dječak u utorak u kasnim poslijepodnevnim satima upao u dva metra duboku rupu, točnije otvoreni, neograđeni, neobilježeni šaht.</p><p>Sve se odvijalo u splitskoj četvrti Pujanke, nedaleko od središnje kvartovske tržnice gdje su su igrala djeca.</p><p>- Kako je upao tako je udario glavom o rub odnosno zid, ima hematome i ogrebotine na cijelom tijelu. Sam je izašao van jer uz jednu stranu imaju nekakve hrđave skale. Odmah smo odjurili na Hitnu. Ima pet 'punata' na glavi, a snimka je srećom pokazala da je drugo sve u redu, nema potres mozga i dobro se osjeća. Cijeli dan ne mogu sebi doći, moglo se dogoditi i nešto puno strašnije – kaže nam mama Sanja koja je u srijedu ujutro alarmirala nadležni Gradski kotar Pujanke nazvavši i tamošnju tajnicu.</p><p>- Nazvala sam ju da joj ukažem na problem, da vidimo čiji je to šaht, a ona me samo skinula s linije. Rekla je da će nazvati vodovod, ali nisam sigurna da je to vodovod. U svakom slučaju očekujem da riješe taj problem prije nego netko strada jer je riječ o frekventnom mjestu. Moj dječak je dobro prošao – kaže nam mama Sanja koja nam je ustupila i fotografije spornog područja kako bi ljudima ukazala da pripaze.</p>