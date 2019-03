Dječaka iz Trilja smjestit će u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu

Na današnjem ročištu gdje se trebalo odlučiti hoće li 14-godišnjak pod nadzor Centra za socijalnu skrb, preciznije u Dom za maloljetnike na splitskim Brdima ili pak kući s ocem, na koncu je presuđeno prema trećoj varijanti. Došlo se do novih saznanja zbog kojih je stav sudskog vještaka psihijatra kako je za dječaka najbolje biti pod nadzorom liječnika!

Zbog toga su s tužiteljstva zatražili određivanje istražnog zatvora, a to u praksi znači da će dječak biti smješten na psihijatrijski odjel Zatvorske bolnice u Zagrebu. Tako je u petak popodne i odlučila sutkinja za mladež na splitskom Županijskom sudu.

Maloljetnik je u utorak popodne u Trilju napao majku (47) zadavši joj nekoliko uboda nožem u glavu i vrat. Žena je u teškom stanju, ali izvan životne opasnosti u splitskoj bolnici.

Izbo majku nakon svađe o tome s kim će živjeti?

Slobodna Dalmacija donosi detalje o tome što je prethodilo napadu. Dječakova majka se razvela od njegovog oca. Bivši suprug živi u Trilju s novom partnericom, dok se 47-godišnjakinja nakon razvoda vratila živjeti na sinjsko područje s kojeg potječe. S njom su otišla mlađa djeca, među kojima i 14-godišnjak. Odnosi između bivših supružnika su se nakon razvoda pogoršali, a jedan od glavnih prijepora je bio s kime će živjeti koje dijete. Navodno je do sukoba između majke i sina došlo upravo zbog tog pitanja.

Nakon što je sin ubo majku u vozilu pa je ona zadnjim snagama izašla na ulicu, on je slijedio iz automobila i onda ponovno ubo nožem. Majka je pala na tlo i ostala nepomično ležati. Četrnaestogodišnjak je zvao oca i rekao mu što je napravio i razloge svog čina. Policiju je zvala susjeda koja je sve to vidjela i od šoka morala popiti tablete za smirenje. Dječak je išao psihijatru i imao propisanu terapiju, no stalna sudska vještakinja psihijatrica kazala kako je 14-godišnjak ubrojiv i raspravno sposoban.