'Djeci je definitivno mjesto u školama, ali one ne smiju biti traumatizirajući zatvori za njih'

Mostovi zastupnici u petak su dali podršku Ministarstvu obrazovanja za pokretanje nastave u klasičnom obliku, u školama, ali se ne slažu sa svim mjerama koje su donijeli u uputama pa predlažu svoje.

<p>Konzultirajući struku, znanstvene studije i časopise, gledajući primjere drugih zemalja, primjerice Velike Britanije, možemo reći da je <strong>djeci definitivno mjesto u školskim klupama</strong>. Psihofizička šteta, uz kognitivnu, u slučaju nepohađanja nastave je puno veća od rizika kojem se izlažu po pitanju zaraze. Škola mora ići dalje i mi dajemo podršku Ministarstvu u tome, istaknuli su u petak<strong> Mostovi saborski zastupnici. </strong></p><p>No, ipak se ne slažu sa svim mjerama koje stoje u uputama uoči početka školske godine pa daju svoje prijedloge.</p><p>- Ono što stoji u uputama Velike Britanije jest da djeca u učionicama ne bi trebala nositi maske, čak ni tamo gdje nije moguća distanca. Upitna je korisnost maski u sprječavanju virusa - poručio je Nino Raspudić.</p><p>Škole ne smiju biti <strong>"traumatizirajući zatvori za učenike"</strong>, naglasila je <strong>Marija Selak Raspudić</strong>, istaknuvši kako se to posebno vidi u slučajevima nošenja maski, kao i u tome kako će se izolirati "pojedinci koji kihnu."</p><p>- Sad dolazi jesen i mnoge druge respiratorne bolesti. Mjera izdvajanja učenika iz razreda i smještanje u posebnu prostoriju je loša jer ne samo da nastavnik, koji nije liječnik epidemiolog, mora procijeniti zdravstveno stanje učenika, već je i učenik stigmatiziran i izdvojen do dolaska roditelja - poručila je.</p><p>Mostovci smatraju pogrešnom preporuku o izvođenju nastave online za one koji će morati u samoizolaciju i izolaciju. </p><p>- U tom smislu pozdravljamo ono što je rekao sindikat Preporod, no smatramo to nedovoljnim. Nije u šoldima sve, da nastavnike treba dodatno platiti za dodatni rad, no to nije dovoljno. Dodatni rad treba platiti, ali i svesti na minimum - rekla je predloživši da se sve izostane do dva tjedna treba tretirati kao uobičajeno odsustvo iz škole zbog bolesti.</p><p>- To dodatno opterećuje nastavnike, ali i same roditelje, a pokazalo se da takav tip nastave ionako nema dovoljne benefite za učenike. Zato mi predlažemo da se to tretira kao uobičajeno odsustvo zbog bolesti i da nije potrebna online nastava, jedino kada nedostaje više od polovice učenika, onda treba nastavu prebaciti online - rekla je dodavši kako treba omogućiti dodatno zapošljavanje osoblja u školama, kao i vrtićima.</p><p>Predlaže i izbacivanje blok satova i trosatne nastave naglasivši kako je i to loša mjera, koja će stvoriti velike razlike u obrazovanju uz lošiji ishod učenja. A zalaže se i za zadržavanje izborne nastave i sportskih aktivnosti u školama.</p><p>- Izborna nastava je iznimno važna i zbog nje učenici vole školu. Što se sportskih aktivnosti tiče, pa mi imamo jedan od najvećih javnozdravstvenih problema, a to je pretilost. Među prvih pet smo zemalja u EU po tom pitanju. Mi ćemo ovakvom mjerom dovesti do, osim potenciranja problema pretilosti, i potenciranja socijalnih razlika jer će se normalno sport odvijati u klubovima. Dakle, oni koji će si moći priuštiti sport u klubovima, nastavit će se baviti sportom, dok ona djeca koja su se do sad oslanjala na škole jer si to nisu mogla priuštiti, neće se moći baviti fizičkom aktivnošću - istaknula je. </p><p><strong>Ante Kujundžić, </strong>bivši ravnatelj OŠ Zmijavci, istaknuo je kako su nastavnici opet svedeni na administraciju i prepušteni sami sebi. </p>