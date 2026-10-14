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KOMENTIRA: MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+

Dječja bolnica mora biti veći prioritet od ikakvih stadiona

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Dječja bolnica mora biti veći prioritet od ikakvih stadiona
Foto: Helena Tkalčević/24sata
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Djeca ne mogu čekati da se završe mandati, preslože koalicije ili da se nađe pogodan trenutak za svečano rezanje vrpce. Njima bolnica treba onda kad se razbole.

Napokon. Ta bi riječ trebala stajati na kamenu temeljcu Nacionalne dječje bolnice u Blatu, koji bi se, prema najavama premijera Andreja Plenkovića, trebao položiti 26. listopada. Napokon bi projekt o kojemu se u Hrvatskoj govori godinama trebao dobiti i konkretnu, fizičku dimenziju. Ne još jednu najavu, obećanje, prezentaciju ili politički govor, nego gradilište. A nadajmo se da neće sve stati na kamenu temeljcu, sjetimo se i kako su se godinama prije gradnje Pelješkog mosta rezale vrpce i slavio početak gradnje koja je u stvarnosti počela godinama nakon toga.

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