Dječja bolnica mora biti veći prioritet od ikakvih stadiona

Napokon. Ta bi riječ trebala stajati na kamenu temeljcu Nacionalne dječje bolnice u Blatu, koji bi se, prema najavama premijera Andreja Plenkovića, trebao položiti 26. listopada. Napokon bi projekt o kojemu se u Hrvatskoj govori godinama trebao dobiti i konkretnu, fizičku dimenziju. Ne još jednu najavu, obećanje, prezentaciju ili politički govor, nego gradilište. A nadajmo se da neće sve stati na kamenu temeljcu, sjetimo se i kako su se godinama prije gradnje Pelješkog mosta rezale vrpce i slavio početak gradnje koja je u stvarnosti počela godinama nakon toga.